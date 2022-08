Ce spun astrele azi, 2 august

Berbec

Prima parte a zilei iti poate aduce suprize placute din partea celorlalti, poate chiar bani si beneficii materiale. E bine sa fii si tu generos, pentru ca vei primi in functie de cat esti dispus sa oferi. Nu e cazul sa te lasi mai prejos si sa astepti mai mult decat e cazul, mai ales de la persoana iubita si de la copii. E o zi in care e cazul sa te intrebi, mai ales in relatia cu oamenii pe care ii iubesti, “Bine, bine, primesc de primit, dar eu ce ofer?”. In a doua parte a zilei ai putea schimba ceva la modul in care vezi lucrurile.



Taur

Astazi poti fi destul de lenes. Pe de alta parte, nu ai cum sa lasi totul balta la serviciu (oricat ti-ai dori), pentru ca e nevoie de implicarea ta directa. Iar daca nu te mobilizezi pe tine, nu poti avea pretentia sa-i mobilizezi pe altii. La nivel personal, in prima parte a zilei poti face planuri impreuna cu partenerul de viata. Dupa-amiaza, Luna iti poate aduce avantaje din partea celorlalti, alaturi de o serie de dezvaluiri. Se face cumva ordine in haosul unor situatii confuze.



Gemeni

In prima parte a zilei, te consumi pentru activitatile de rutina si pentru activitatile profesionale. Dupa-amiaza, Luna atrage in viata ta oameni noi, dar si activitati comune cu partenerul de viata. Ai succes in orice demers pe care il efectuezi nu pe cont propriu, ci in echipa. Te toata durata zilei se mentine activa sansa de a incheia tranzactii si contracte avantajoase, cu beneficii pentru cei dragi. Atentie la imprudentele in trafic si la cat vorbesti, pentru ca gatul si corzile vocale sunt sensibile.



Rac

Prima jumatate a zilei ar fi bine sa ti-o dedici unui hobby, deoarece te intereseza numai ceea ce iti face placere. Si de ce n-ai incepe ziua cu distractia, cu ceea ce te face sa te simti bine? Ai oricum timp sa recuperezi dupa-amiaza, cand nu mai scapi! Sunt activitati de rutina si treburi care te ajung din urma. Foarte mare grija la cheltuieli, nu te intinde mai mult decat iti ajunge plapuma! Chiar daca esti atent la estetica, nu neglija componenta utilitara! Totusi, poti conta acum pe siguranta materiala oferita de familie.



Leu

Astazi esti prins intre doua directii, pe care nu stii deocamdata cum sa le impaci. Pe de o parte, sunt posibile intelegeri avantajoase pe termen lung, parafarea unor contracte, drumuri cu folos, relatii bune cu fratii si surorile, comunicare eficienta si putere de convingere. Pe de alta parte, poate exista o anume vanitate, o maniera ostentativa de a iesi in fata. De aceea, vezi-ti de treaba ta si lasa-i pe ceilalti sa te complimenteze. Lauda de sine nu miroase a bine!



Fecioara

In prima parte a zilei, indicat ar fi sa te misti din loc si sa iesi din starea de pasivitate care ar putea sa te ispiteasca. Daca ai drumuri de facut si treburi de rezolvat in afara casei, nu mai astepta si iesi pe teren! Dupa pranz, tot ai ocazia sa te ocupi de problemele domestice. Familia, parintii, rudele in varsta iti solicita atentia si au nevoie de tine. E bine sa fii receptiv la nevoile lor si sa treci peste niste retineri pe care le ai, care provin din pareri preconcepute. Daca faci servicii, stai linistit, o sa fii recomopensat cu prisosinta!



Balanta

Tu esti astazi cea mai favorizata dintre zodii, pentru ca te poti fixa pe un obiectiv clar, fara sa te imprastii in toate directiile. Contextul astrologic indica o mare sansa de a pune la punct proiecte, de a te implica intr-o echipa, de a deveni membru al unei asociatii sau organizatii. Apartenenta ta la un grup iti poate confirma valoarea si este un stimulent excelent pentru dezvoltarea potentialului tau. Relatiile de prietenie si planurile pe care le cimentezi acum sunt de bun augur.



Scorpion

Esti foarte atent la tine si la impresia pe care o lasi, de aceea te paste o capcana: aceea de a face ceva doar ca sa vada lumea si nu pentru ca ar fi o pornire ce vine din inima ta. De aceea, e bine sa calculezi din start costul implicarii tale in acest joc al aparentelor. Cauza ar putea fi de fapt nevoia de a primi atentie, apreciere si afectiune din partea celorlalti. Simti nevoia sa ti se confirme ca esti iubit. Seara, atentia se indreapta spre cheltuieli, economii si investitii.



Sagetator

Astazi s-ar putea sa ai impresia ca lucrezi la cooperativa “munca in zadar”. Parca lucrurile nu se leaga, iti propui ceva si totul se da peste cap, ce mai, munca nu iese asa cum ai vrea tu. De aceea, poate ar fi bine sa iti modifici perceptia asupra lucrurilor, daca tot nu poti avea control asupra a ceea ce se intampla. Nu incerca sa plasezi responsabilitati pe umerii colegilor sau sa arunci vina pe cineva! Mai bine concentreaza-te pe tine si pe ce ai tu de facut. Vezi-ti de treaba ta si nu-ti face planuri in fucntie de altii!



Capricorn

Parca asteptai ceva ce nu se mai intampla, parca nu dadeai peste oamenii sau peste ocaziile potrivite. Ei bine, astazi poti intalni exact contextul necesar unor initiative care sa te ajute sa iti relansezi cariera si viata sociala. Cineva pune o vorba buna, te stimuleaza, ii acorda o suma de bani etc. Trebuie sa stii sa profiti si sa accepti! Este o situatie in care oportunismul este in avantajul tau, pentru ca trebuie sa stii sa pui mana pe ocazie atunci cand apare, altfel o scapi printre degete.



Varsator

Principalul avantaj al contextului astral este sansa de a redresa relatiile cu autoritatile, cu sefii sau cu tatal. Poti construi acum ceva de viitor cu implicarea uneia din cele trei parti enumerate. Fie ajungi sa te bucuri de niste avantaje ale unui cadru legislativ, fie esti bine vazut de superiori la serviciu, fie aspiri la o functie, fie rezolvi probleme legate de paternitate. De asemenea, iti poti schimba o impresie despre partenerul de viata, a carui contributie la dezvoltarea ta devine pozitiva.



Pesti

Astazi esti predispus sa faci greseli din neatentie, mai precis din lipsa de concentrare. S-ar putea sa spui ce nu trebuie, sa transmiti mesaje incorecte, sa induci in eroare pe cineva. Daca semnezi acte, uita-te de 10 ori inainte sa-ti pui semnatura! Gafele in comunicare te pot baza astazi in gura lupului, adica a sefului. Circula cat mai putin, ai grija pe unde calci si cum manevrezi obiectele! Risti sa provoci accidente sau sa te lovesti la brate.