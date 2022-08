7 tratamente rapide și eficiente pentru arsurile provocate de soare

Zile întregi petrecute în aer liber sub soarele arzător, zeci de ore la plajă… În sfîrșit ne bucurăm de vară! Există însă riscul să ne trezim cu arsuri provocate de radiațiile solare și nu am vrea ca asta să ne dea peste cap vacanța.



Fă un duș rece



Nimic nu îți poate provoca o senzație mai liniștitoare decît apa rece pe pielea încinsă. Nu numai că va reduce ca prin minune inflamația și scadetemperatura pielii încinse de soare, dar îți va provoca și o plăcută senzație de ușurare.



Hidratează-ți pielea



După un duș rece sau o baie îndelungată și la fel de rece, e timpul să îți hidratezi cu generozitate pielea. Alege loțiunile potrivite: cele pe bază de aloe vera calmează senzația provocată de arsură și oferă pielii nutrienții de care are nevoie pentru a se vindeca.



Hidratează-ți organismul



Orice arsură absoarbe apa din organism și o aduce la nivelul arsurii pentru a o ajuta să se vindece, lăsînd corpul deshidratat.Este foarte important săconsumi cît mai multă apă pentru a te hidrata și pentru a evita simptomele neplăcute provocate de deshidratare: gură uscată, migrene, amețeli.



Folosește ceai negru



Ceaiul negru este recunoscut ca fiind cel mai eficient remediu împotriva arsurilor solare. Scufundă pliculețele de ceai în apă rece pînă cînd apa devine maro. Apoi îmbibă o bucată de bumbac în apă și aplică o compresă peste arsură. Ceaiul negru va îndepărta senzația de arsură și orice umflătură sau roșeață de pe piele.



Ia un antiinflamator



Administrarea de antiinflamatoare, cum ar fi ibuprofenul, te poate scăpa de inflamație și de durere. În plus, te ajută să previi simptome mai severe.



Poartă haine lejere



Uneori arsurile solare pot provoca senzații de mîncărime, umflături sau chiar apariția unor bășici.Este important să porți haine foarte lejere, dinfibre naturale, pentru a nu irita și mai mult pielea și pentru a preveni spargerea bășicilor. Lasă-ți pielea să respire pentru a o ajuta să se vindece cît mai rapid.



Ferește-te de infecții



Orice arsură poate provoca apariția unor bășici pe piele sau se poate transforma într-o rană deschisă. În ambele cazuri, ești expusă la riscul apariției unei infecții. Nu sparge bășicile, lasă-le să se vindece și aplică o pudră care conține antibiotic.