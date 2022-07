Scandalul legat de Partidul Șor a ajuns în presa italiană: În Moldova, în ultimul timp, au loc procese îngrijorătoare

Răfuileile PAS cu Partidul „Șor” și reformele controversate în domeniul justiției au intrat în vizorul jurnaliștilor italieni. Portalul agenziastampaitalia.it a publicat un material, în care spune că partidul de guvernământ din Republica Moldova comite grave abateri de la principiile democratice și asta în contextul în care țara a obținut statut de candidat la integrarea în UE.



„În ultima vreme, în Republica Moldova, țară care a obținut recent statut de candidat la integrarea în Uniunea Europeană au loc anumite procese îngrijorătoare. Este vorba despre un șir întreg de acțiuni, care, cel puțin la prima vedere, arată ca un atentat asupra unor valori fundamentale, precum statul de drept, pluralismul de opinie, pluripartidismul, dreptul la asociere și întrunire, dar și la o justiție corectă și echitabilă, care respectă întocmai buchea legii și apără drepturile și libertățile cetățenești”, susțin jurnaliștii italieni.



Autorii articolului atrag atenția că, în prezent, la putere în Republica Moldova se află un singur partid, PAS, de orientare declarat pro-europeană, și președintele Maia Sandu, liderul fondator al acestui partid, care rămâne în continuare extrem de influentă în ceea ce privește luarea deciziilor în cadrul respectivei formațiuni, respectiv în cadrul guvernării reprezentată de aceasta, ceea ce contravine principiului separării puterilor în stat.



„Este de remarcat faptul că Maia Sandu și PAS se bucură de o susținere enormă din partea instituțiilor europene, care i-au acordat credit de încredere și care au avut până acum reacții foarte timide, atunci când guvernarea de la Chișinău a comis erori sau a abuzat aparent de puterea sa. Deși în Occident, puterea din Republica Moldova este percepută drept justițiară și anticorupție, anumite acțiuni ale sale ridică mari semne de întrebare și necesită o monitorizare cu mult mai atentă. De exemplu, așa-numita reformă a Procuraturii, care a permis înlăturarea din funcție a procurorului general, a fost efectuată cu grave carențe de procedură și norme general acceptate. Acest lucru a fost sesizat inclusiv de Comisia de la Veneția, care a dat aviz negativ modificărilor operate și a elaborat un șir de recomandări care au fost ignorate de majoritatea parlamentară de la Chișinău. O altă dovadă care confirmă presupuse abuzuri este nota emisă de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care a recomandat Republicii Moldova să-și revadă decizile în legătură demiterea procurorului general, sugerând că, în caz contrar, el va avea câștig de cauză la CtEDO”, se spune în articol.



Portalul italian amintește și de o altă reformă controversată ține de activitatea audiovizualului din Republica Moldova.



„A permis partidului de guvernământ să-și subordoneze total posturilor publice de radio și TV, dar și a dezavantajat enorm instituțiile de presă care manifestă o atitudine critică față de actuala putere. Acest fapt a fost sesizat inclusiv de Consiliul Europei, care a decis, în urma acestor acțiuni, să treacă Republica Moldova sub monitorizare specială, ceea ce înseamnă că democrația în această țară degradează, în loc să evolueze”, continuă autorii italieni.



Totuși, cea mai îngrijorătoare, în opinia lor, este atitudinea guvernării PAS față de partidele de opoziție, în special cele parlamentare, care sunt marginalizate, intimidate și lipsite de dreptul la inițiativă.



„Într-un stat democratic, opoziția are un rol la fel de important ca și cel al puterii și are menirea să denunțe orice abuz sau eroare din partea majorității și să mențină viu spiritul critic din societate, pentru a fi asigurat echilibrul de forțe și principiul reprezentativității. Mai mult decât atât, asistăm la o adevărată campanie de anihilare a forțelor de opoziție, prin percheziții, rețineri, arestări, împiedicarea dreptului la proteste etc.



Drept dovadă este reținerea, iar ulterior plasarea în arest preventiv într-un penitenciar de tristă faimă din Chișinău, a unuia dintre liderii marcanți ai opoziției parlamentare, deputatul Marina Tauber, membru al grupului european AECR/ECR, tot ea și vicepreședinte al Partidului „ȘOR”, a treia forță politică, ca pondere, în Republica Moldova. În paralel, au fost declanșate ample acțiuni de verificare a acestui partid, membrii și activiștii formațiunii fiind percheziționați, deposedați de bunuri și, în unele cazuri reținuți de poliție, ofițerii anticorupție și cei ai Serviciului de Informații și Securitate”, notează portalul italian.



În concluzie, jurnaliștii amintesc că interesul Uniunii Europene este ca potențialii membri ai spațiului comunitar să împărtășească valorile comune și să respecte, în primul rând, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ceea ce în Republica Moldova nu se întâmplă.