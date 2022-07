Confecţionarea păpuşilor, de la pasiune la activitatea profesională

Confecţionarea păpuşilor talisman, cu o asemenea îndeletnicire se laudă Tatiana Sîli din Soroca, care meştereşte păpuşi din ţesături naturale. Fiecare element trece prin mâinile iscusite ale Tatianei, începând cu hainele, pălăriile şi terminând cu accesorii. Păpuşile sale sunt la mare căutare, atât de cumpărătorii din ţară, cât şi de către cei aflaţi peste hotare. Meşteriţa spune că păpuşile ei nu îndeplinesc doar o funcţie estetică sau ca jucărie pentru copii, unele dintre ele sunt şi purtătoare de noroc, relatează Moldova 1.



Tatiana Sîli a început a confecţiona păpuşi acum câţiva ani. La început a procurat din curiozitate o păpuşă handemade, apoi a început să le confecţioneze singură din pasiune, iar prin urmare asta a devenit activitatea sa profesională. Acum îşi dedică zile şi nopţi întregi pentru fiecare păpuşă în parte. Fiecare lucrare este unică în felul ei.



„Confecţionez păpuşi, tot este o artă, le fac după un anumit croi, ele sunt toate diferite. Una este mai zâmbăreaţă, una e mai serioasă, una e mai cochetă. Aceasta este una din primele păpuşi, am încercat o tehnică specială. Este confecţionată din sintepon şi capron, întâi facem faţa la păpuşă, apoi se face corpul, mâinile se pun la urmă. Fac nasul şi apoi ochii şi guriţa”, a explicat Tatiana Sîli.



Meşteriţa confecţionează şi păpuşi cu dedicaţie. De exemplu, Păpuşa Tilda nu are gură, un ascultător fidel care nu va trăda niciodată. „Păpuşa nu are gură, are numai ochi, e făcută din material natural. Şi dacă ţi-i trist, păpuşa împarte tristeţea cu tine. Dacă ţi-e vesel îţi pare că zâmbeşte şi ea. Îmi place să le fac designul singură, să le îmbrac.”



Are păpuşi care păzesc casa de energii rele, iar unele accesorii, cum ar fi genţile, au rolul unui magnet care atrage banii. Până acum are la activ peste 200 de păpuşi confecţionate. Unele au ajuns şi peste hotare. Mai nou, lucrările confecţionate de Tatiana Sîli sunt prezente şi în cadrul expoziţiilor meşterilor populari organizate în ţară.