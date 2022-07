Ce spun astrele azi, 29 iulie

Berbec

Mentalitatea ta este in plina expansiune si poti aborda noi domenii de studiu. In aceasta perioada inveti mai usor prin experienta decat prin studiu efectiv. Luna in Leu iti activeaza zona iubirii. Esti foarte creativ, generos, inimos. Te apropii usor de oameni gratie modului frumos in care comunici. Poti emotiona usor pe oricine prin caldura cuvintelor tale.



Taur

In aceasta perioada poti revedea modul in care comunici cu familia sau cu prietenii apropiati. Te poti bucura de unele castiguri frumoase ca rezultat al muncii proprii. Exprima-ti deschis emotivitatea, sentimentele si bucura-te de tot ce viata iti ofera caci te poti simti in abundenta. Esti foarte energic, relationezi frumos cu colegii si muncesti cu drag si spor.



Gemeni

Tie Luna in Leu iti aduce spre revedere si imbunatatire modul in care comunci, atitudinea fata de studiu si relatia cu fratii. Dispui de multa energie si o canalizezi catre manifestarea iubirii. In anturaj pot aparea miscari spontane dar ele sunt in favoarea ta. Comunici deschis si intr-un mod original si nonconformist. Esti apreciat pentru generozitate si amabilitate.



Rac

Tie Luna din Leu iti activeaza zona castigurilor din munca proprie. Poti alege sa iti construiesti o cariera intr-un domeniu original, avangardist si in care sa beneficiezi de o libertate maxima. Poti chiar dispretui ce este conventional. Urmeaza-ti intuitia si poti regasi in tine calitatile si resursele necesare pentru a porni pe cont propriu.



Leu

Luna din zodia ta, prin aspectele pe care le face astazi, iti reaminteste ca este momentul sa iti revizuiesti atitudinea si felul in care te manifesti pe tine. Intuitia si clarviziunea ta sunt nemarginite si te remarci prin genialitatea ideilor tale. Esti iubit si sustinut de oameni influenti, binevoitori si care dispun de resursele necesare pentru a-ti indeplini unele dorinte.



Fecioara

Luna din Leu te invita la meditatie si introspectie. Sensibilitatea, intuitia si imaginatia iti sunt la cote foarte inalte. Poti alege sa imbratisezi o meserie care sa aiba legatura cu femeile, cu vocatia artistica, financiara sau care sa implice planul superior de constiinta cum ar fi preot sau indrumator spiritual. Ce intreprinzi acum iti poate atrage si bunastarea materiala.



Balanta

Sub influenta Lunii din Leu tu iti revizuiesti si poate reconfigurezi anturajul, grupurile si proiectele in care esti implicat. Constiinta ta este in expansiune si se dezvolta sanatos. Este posibil ca unele parteneriate sa alegi sa le parasesti sau sa destrame subit, dar poti atrage noi colaboratori mult mai originali, liberali in gandire si altruisti.



Scorpion

Luna din Leu iti pune in evidenta zona carierei si a prestigiului. Popularitatea si notorietatea ta sunt in crestere. Lucrezi foarte bine cu publicul. Viata ta profesionala poate suporta fluctuatii, fie apar reorientari in cariera fie oamenii cu care lucrezi se pot schimba. Poti obtine satisfactii din meserii care tin de comunicare, finante, comert sau transporturi.



Sagetator

Tie Luna din Leu iti aduce in lumina filosofia de viata si constiinta ta. Esti vesel, jovial, adaptabil la schimbari, gata sa experimentezi noul. Inspiri prin eleganta, tact si diplomatie. Iti poti manifesta creativitatea intr-un mod artistic care sa impacteze prin nonconformism si noutate. Atragi usor succesul caci te implici doar in proiectele care te inspira.



Capricorn

In cazul tau Luna din Leu activeaza zona transformarii, a abandonului de sine si a banilor proveniti nu din munca ci din asocieri. Pot aparea unele schimbari neasteptate in plan familial fie ca este vorba despre schimbarea domiciliului, renovari sau chiar divorturi. Beneficiezi de o inteligenta intuitiva, apriorica, capabila sa perceapa esenta lucrurilor.



Varsator

In ceea ce te priveste, Luna in Leu se plaseaza in zona parteneriatelor oficiale si a imaginii publice. Esti interesat de aspectele sociale si umanitare dar si de curentele moderne, progresiste. Iti poti exprima gandurile intr-un mod original, dramatic, antrenant, plin de talent, rafinat si poti avea mare impact la public atat prin scris cat si prin oratorie.



Pesti

Tu esti stimulat de Luna in Leu la locul de munca. Ai o minte logica, receptiva, analitica si o memorie foarte buna. Contextul astral te sprijina sa te lasi ghidat de intuitie care te poate purta dincolo de limitele mintii tale. Esti sensibil, emotiv, inimos si stii cum sa ii stimulezi pe cei din jurul tau. Ai o dexteritate iesita din comun si poti crea lucruri deosebite.