Joe Biden explică de ce el a făcut o formă ușoară de Covid, iar Donald Trump a fost dus cu elicopterul la spital

Preşedintele Joe Biden a sărbătorit miercuri vindecarea sa de COVID-19 și ieșirea din izolare printr-un apel către americani să se vaccineze. El a făcut o comparație între felul în care a trecut el prin boală și felul în care a trecut predecesorul său Donald Trump, care a avut o formă mai gravă, și a spus că diferența provine din vaccinare.



Joe Biden, 79 de ani, a încheiat miercuri perioada de izolare, după ce a fost testat negativ la COVID de două ori și după cinci zile de izolare şi tratament.



În timpul unei întâlniri cu personalul şi reporterii acreditaţi, desfăşurată în Grădina de trandafiri a Casei Albe, Joe Biden a spus că s-a recuperat fără teamă, graţie îngrijirii atente şi medicamentelor disponibile. Până la această întrevdere el a purtat o mască, pe care şi-a dat-o jos înaintea întâlnirii, rrelatează Reuters, potrivit Agerpres.



„Simptomele mele au fost uşoare, recuperarea mea a fost rapidă şi mă simt grozav. Pe întreaga durată în care am fost în izolare am fost capabil să lucrez, să îmi îndeplinesc atribuţiile funcţiei fără vreo întrerupere. Este o dovadă reală cu privire la unde ne aflăm în lupta contra COVID-19”, a afirmat liderul de la Casa Albă.



Biden, care s-ar putea confrunta din nou cu Trump în alegerile din 2024 dacă cei doi politicieni ar decide să candideze şi ar obţine nominalizarea din partea propriilor partide, s-a referit la soarta fostului preşedinte republican.



„Când predecesorul meu a luat COVID, el a trebuit să fie dus cu elicopterul la Centrul Medical Walter Reed. A fost grav bolnav. Din fericire, s-a vindecat. Când eu am luat COVID, am lucrat de la etaj în Casa Albă - din birourile de la etaj - pentru o perioadă de cinci zile. Diferenţa este vaccinarea, desigur”, a explicat liderul american.



După întâlnirea cu personalul şi jurnaliştii, Joe Biden a revenit în Biroul Oval, potrivit propriului anunţ.



Joe Biden a câştigat alegerile prezidenţiale din 2020 inclusiv datorită promisiunilor că va combate pandemia de COVID-19 mai serios decât contracandidatul său, fostul preşedinte republican Donald Trump, care în urma infectării cu SARS-CoV-2 a fost nevoit să meargă la spital