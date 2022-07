Ce spun astrele azi, 27 iulie

Berbec

Ai niste idei bune legate de o investitie, de redecorarea locuintei sau administrarea bugetului familiei. Insa pentru a le pune in practica, se pare ca e nevoie sa duci putina munca de lamurire cu cei dragi sau cu partenerul de viata. De asemenea, daca ai nevoie de un act oficial sau de acordul unei terte persoane, va trebui sa fii foarte convingator si sa ai argumente solide.



Taur

Luna in Rac activeaza zona relatiilor si comunicarii. Se pare ca astazi te simti in stare sa clarifici niste aspecte ale unei colaborari si chiar sa renunti la aceasta daca e cazul. Oricum, e momentul sa tragi linie si sa te uiti pe cine pastrezi in anturaj si in ce conditii. Demersurile legate de documente oficiale pot fi incetinite, asa ca ai nevoie de rabdare.



Gemeni

Prezenta Lunii in Rac te face mai precaut in ce priveste administrarea banilor si resurselor materiale. Se pare ca esti nevoit sa renunti la satisfacerea unor placeri personale, pentru a te mentine in echilibru financiar. Mai ales ca urmeaza sa faci niste cheltuieli consistente in urmatoarea perioada. E foarte important insa sa te relaxezi in privinta banilor, pentru ca vin in numar mai mare exact atunci cand te gandesti mai putin la ei.



Rac

Cu Luna in semnul tau zodiacal, astazi s-ar putea sa fii mai sensibil si impresionabil. Amana deciziile importante, mai ales daca vizeaza familia sau vreo investitie semnificativa. Pe de alta parte, fii pe faza, e posibil sa primesti propuneri interesante sau sa se deschida culoare noi de afirmare profesionala si prosperitate. E vorba despre carari nebatatorite, pe care e necesar sa pasesti cu curaj, chiar daca te temi de necunoscut.



Leu

S-ar putea ca astazi sa afli unele lucruri care nu-ti fac placere, despre persoane din anturaj, rude sau vecini. Pe de alta parte, aceste informatii te ajuta sa integrezi niste lectii valoroase si sa-ti schimbi in mod constructiv niste convingeri si credinte. Cu alte cuvinte, tot raul e spre bine. Pe de alta parte, ziua de astazi marcheaza inceputul unei perioade favorabile, atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al imaginii.



Fecioara

S-ar putea ca astazi sa constati ca unele preocupari sau relatii pe care le-ai hranit cu energia ta in ultima vreme nu au fost tocmai benefice. Prin urmare, acum e momentul sa restrangi putin cercul de prieteni sau activitati sociale, sa le triezi in avantajul tau. Urmeaza o perioada in care vei fi mai discret, mai atent la sufletul tau si la ce vrea el.



Balanta

Pentru tine, Luna in Rac poate aduce o reorganizare a activitatii profesionale sau necesitatea de a lamuri cateva lucruri in relatia cu un sef sau colaborator. Pe de alta parte, astazi poti obtine o finantare pentru un proiect sau un bonus in urma unei activitati desfasurate. Tot astazi, odata cu intrarea planetei Venus in Leu, incepe o perioada dinamica din punct de vedere social. Intra oameni noi in viata ta si, de ce nu, o noua poveste de iubire.



Scorpion

Esti dispus sa renunti la unele obiceiuri si credinte vechi, pentru a imbratisa altele noi? Esti dispus sa privesti intr-un mod nou viata, viitorul? Astazi esti provocat sa te desprinzi de convingeri si chiar de oameni cu care nu mai rezonezi si sa faci loc unor experiente si viziuni noi. In plan profesional, urmeaza o perioada propice afirmarii.



Sagetator

S-ar putea ca astazi sa se accentueze niste frustrari legate de o suma de bani care intarzie sau niste datorii de care trebuie sa te achiti. In orice caz, este un moment delicat, pe care il depasesti doar detasandu-te de el si lasand lucrurile sa se aseze de la sine. Pe de alta parte, acum e momentul sa faci niste schimbari in viata ta, incepand de la modul de a gandi, pentru a da o noua traiectorie viitorului tau.



Capricorn

Desi ziua de astazi poate incepe cu emotii si stress, dupa pranz te simti mult mai bine, asta si datorita oamenilor din preajma, care nu contenesc sa-si arate aprecierea, sustinerea si dragostea. Primeste cu inima deschisa tot ce au ceilalti sa-ti ofere si intoarce gesturile generoase. Spre seara, sunt posibile tot felul de schimabari neasteptate in program si surprize de tot felul. Fii flexibil.



Varsator

Luna in Rac activeaza zona muncii si sanatatii. Astazi s-ar putea sa constati ca in ultima vreme ai facut cam multe compromisuri care ti-au luat din putere si vitalitate. Acum e momentul sa-ti reordonezi prioritatile, mai ales in ce priveste activitatile profesionale. Cu alte cuvinte, binele tau si al familiei tale primeaza.



Pesti

Luna in Rac iti confera o dispozitie romantica si iti accentueaza sensibilitatea. De aceea, aceasta zi este potrivita pentru a petrece mai mult timp cu persoana iubita sau pentru a dedica mare parte din atentia ta unor activitati care iti bucura sufletul. Cu alte cuvinte, este o zi potrivita pentru a face mai mult ce-ti place si nu ce trebuie.