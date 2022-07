Expoziţie de porumbei decorativi la Scoreni, Străşeni

Au decis să întărească pacea în satul Scoreni, raionul Străşeni. Vorbim despre peste 100 de entuziaşti din toate colţurile Republicii Moldova care şi-au dat întâlnire la o expoziţie cu vânzare de porumbei decorativi, consideraţi simbol al păcii. În cadrul evenimentului a fost organizat şi un târg al producătorilor autohtoni. Vizitatorii au avut posibilitate să procure poloboace de lemn, brânzeturi, fructe şi legume de sezon direct de la fermieri, relatează Moldova 1.







Serghei Bodiul încă din copilărie are o pasiune pentru porumbei. Dragostea faţă de aceste păsări a transmis-o şi fiicei sale.



„Îndeosebi ţin pasăre decorativă, este frumoasă, este creată de Dumnezeu şi puţin de om. Primesc o plăcere extraordinară din tot ce fac şi din tot ce cresc”, spune Serghei Bodiu.



„Cei din zona Birgimber, cum spunea şi tatăl meu, sunt creaţi de Dumnezeu, dar prin implicarea omului pentru că au fost totuşi readusă această specie prin selecţie. Ei sunt deosebiţi prin fapul că atunci când zboară la înălţimi înalte fac salturi în urmă”, a relatat Natalia Bodiu.



La expoziţia de porumbei au venit colecţionari de păsări din toate colţurile ţării.



Ne ocupăm când tata nu este acasă, este peste hotare şi noi avem grijă de animale. De mici avem grijă de păsări.



„Noi am venit din Tiraspol. De fiecare dată venim la expoziţia de porumbei”.



„Ideea acesta a venit de la columbofilii noştri care îi avem aici la Scoreni. Am organizat şi un mic concert să fie veseli la oamenii fiecare are o ocupaţie. Sper ca anul viitor vom organiza la un nivel şi mai mare”, a declarant primarul din Scoreni, Svetlana Tabacari.



Expoziţia de porumbei şi păsări decorative de la Scoreni este la prima ediţie. Autorităţile locale vor să o transforme în una tradiţională care să devină o atracţie pentru turişti.