Leacuri cu caise și piersici

Vara, ne delectăm cu caise și piersici. Dar poate puțini știu că au și efecte terapeutice. Află de la dr. farmacist Ovidiu Bojor cum să le folosești pentru sănătatea ta și a familiei tale.



Caisele proaspete conțin cantități apreciabile de potasiu, calciu, fier, magneziu și vitamina A. Mai au vitamina B1, B2, B3 și C. 100 g de caise proaspete au doar circa 50 kilocalorii, dar 100 de g de caise uscate au peste 300 kcal. Piersicile proaspete sînt o sursă importantă de potasiu, calciu, fier, iod, vitaminele A, B1, B2 și B3. Oferă și o cantitate mică de vitamina C.



Piersicile facilitează digestia



Piersicile facilitează digestia, pentru că ușurează la maximum travaliul musculaturii aparatului digestiv. De aceea, persoanele în vîrstă, cu digestie dificilă sau predispuse la boli ar trebui să le consume. Piersicile stimulează secrețiile glandelor digestive. Sînt recomandate mai ales celor care suferă de pietre la rinichi, gută sau reumatism pentru efectul lor diuretic. Le poți consuma proaspete sau fierte. Sub formă de compot, sînt mai bine tolerate așa de stomac. Dar ar fi mai bine să nu adăugi zahăr. Poți pune miere, atunci cînd îl consumi. Este mai sănătos așa.



Combate anemia cu caise



"Caisele sînt recomandate mai ales pentru că sînt niște fructe foarte nutritive, cu un aport mare de vitamine și sînt ușor digerabile. Sînt recomandate persoanelor cu o digestie dificilă, convalescenților și anemicilor. Fructele de cais ajută la regenerarea țesuturilor, mai ales a celui nervos. Sînt tonice nervine, și de aceea sînt un adevărat tratament pentru cei care suferă de astenii, stări depresive, nevroze și insomnii. În general, fructele proaspete și uscate au efecte similare, dar, pe lîngă diferența de aport caloric, mai este o mare deosebire: în timp ce fructele uscate sînt astringente și antidiareice, cele proaspete sînt ușor laxative."