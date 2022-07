Admitere 2022: Care sunt cele mai solicitate specialităţi din cadrul Centrului de Excelenţă în Construcţii

Forfotă mare la mai multe instituţii de învăţământ din ţară unde deja de patru zile se desfăşoară admiterea. Tineri care vin să-şi depună dosarele spun că au aşteptări mari legate de studii şi de alegerea profesiei. În acest an, Centrul de Excelenţă în Construcţii pune la dispoziţia studenţilor 10 specialităţi, iar cea mai solicitată este designer interior, relatează Moldova 1.







Victor Şalaru a ales meseria de inginer constructor. El spune că vrea să urmeze calea tatălui său care deţine o campanie de construcţii. Tânărul are vise mari, iar după absolvirea Centrului de Excelenţă în Construcţii va merge la o universitate din Franţa. „De mulţi ani sunt alături de tata, fiind mereu cu el a început să mă pasioneze domeniul dat, construcţiile, şi am decis să-i urmez calea şi sunt sigur că o să mă sprijine şi o să mă îndrume în acest domeniu”, a spus abiturientul.



Viitori studenţi spun că alegerea profesiei este una dintre cele mai importante decizii în viaţă.



„Aş vrea să am ca profesie designer, să fac proiecte. Din copilărie am început să desenez maşini, apoi case şi aşa am evoluat.”

„Am ales specialitatea cadastru, servicii cadastrale pentru că m-am interesat de profesie şi asta mi-a părut interesant şi poate o să-mi placă pe viitor şi mai mult.”



În primele patru zile de admitere la studii au fost depuse aproximativ 300 de dosare.



„Faţă de anul trecut au fost reduse locurile bugetare, pentru că anul trecut am avut 190, anul acesta avem 160. Este vorba despre limitarea a 30 de locuri bugetare, inclusiv şi finanţarea acestora. Avem absolut toate condiţiile necesare pentru pregătirea profesională”, a menţionat directorul Centrului de Excelenţă în Construcţii, Valeriu Pelivan.



În acest an, pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar sunt prevăzute peste 3.900 de locuri pentru finanţare bugetară şi peste 7.400 de locuri sunt rezervate studenţilor care vor fi admişi la studii cu plată.