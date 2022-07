Ce spun astrele azi, 22 iulie

Berbec

Tu esti foarte maleabil, schimbator si te pui cu drag si devotament in slujba celorlalti. Psihicul tau este foarte activ si poti visa cu ochii deschisi. Poti aborda viata ca un spatiu divin, comunici telepatic si intuiesti nevoile oamenilor. Esti foarte sensibil si usor de ranit. Pentru a te projeta, ramai ancorat in realitate si nu uita de tine si de nevoile tale.



Taur

Tu te poti bucura de succes si popularitate in anturaj ca urmare a evolutiei tale spirituale si a muncii facute cu tine, in intimitatea constiintei tale sau in locuri ferite de ochii lumii. Este posibil sa fi invatat lectia abandonului in sensul de renuntare la control si acceptare a lucrarii divine. Culege cu recunostinta roadele dar pastreaza si contactul cu realitatea.



Gemeni

Tu poti arata lumii latura ta retrasa, izolatata si mistica. Te poti simti neinteles de catre ceilalti fiind idealist, visator si foarte intuitiv. Desi simti sa stai in coltul tau, te manifesti cu caldura si esti canalizat catre armonie, pace si confort. Poti misca oamenii prin profunzimea emotiilor tale, pe care le poti transmite usor, clar si frumos, in scris sau chiar verbal.



Rac

Tu esti in centrul atentiei, esti popular si sustinut de prieteni, parteneri sau colaboratori, in special de catre femei. Te simti binecuvantat pentru evolutia ta, impartasesti cu drag viziunea ta si iti manifesti deschis, cu caldura si elegant emotiile . Unele parteneriate sunt in curs de desfacere dar noi usi ti se deschid catre strainatate, filosofie sau spiritualitate.



Leu

Poti fi recompensat cu un castig frumos obtinut in urma unei asoceri. Te folosesti magistral de cunostintele si de puterea ta. Intuitia este foarte puternica si poti avea viziuni transcedentale pe care le poti implementa in munca ta. Iti simti toata fiinta iar sentimentul tau poate fi ca esti liber, implinit, parte din tot si din toate, nelimitat.



Fecioara

Dificultatile financiare pe care le-ai intampinat in ultima perioada este posibil sa te fi apropiat mai mult de partenerul de viata sau de copii. Te simti mai puternic in ipostaza de sot, sotie sau de parinte. Iti constientizezi capacitatile dar si limitele. Probabil simti nevoia de a calatori si te poti bucura de o vacanta in strainatate sau la mare distanta de casa.



Balanta

Tu ai nevoie de disciplina la locul de munca. Poti fi imprastiat si haotic si este cazul sa iti stabilesti un obiectiv clar pe care sa il urmezi. Datorita abuzurilor sau exceselor de tot felul, pot aparea semne ale unor probleme de sanatate pe care ar fi bine sa le iei in seama. Poti primi un cadou de la o femeie, fie ea o colega de serviciu sau cineva apropiat, din familie.



Scorpion

Poti fi vrajit de partenerul de viata sau de copii. Comunicati frumos si va intelegeti din priviri. Le poti intui dorintele, esti pasional si poti cuceri usor sau poti fi cucerit. Manifesta-ti talentele artistice pentru ca beneficiezi din plin de inspiratie si originalitate. Poti primi vesti bune de la frati sau de la un vecin sau poti pleca intr-o calatorie scurta.



Sagetator

Tu poti trai un conflict interior intre ratiune si emotii. Pe cat posibil, evita deciziile importante legate de profesie caci este posibil sa nu vezi imaginea de ansamblu, iti pot scapa detalii importante si exista riscul sa te inseli. Nu discredita ideile celorlalti doar pentru ca nu impartasiti acceasi viziune. Te simti in largul tau in cadrul familiei sau cu prietenii apropiati.



Capricorn

Te poti confrunta cu pierderi financiare in urma unor speculatii mai putin inspirate sau care pot avea legatura cu partenerul de viata sau cu copiii. Fii pasnic, tolerant, ingaduitor, trateaza situatia cu discretie si extrage invataminte din cele intamplate. Detaseaza-te, iarta si coboara in inima ta si astfel poti restabili armonia si poti accesa noi resurse creative.



Varsator

Esti hipersensibil, senzitiv si preiei usor vibratiile mediului inconjurator. Iti vine greu sa echilibrezi gandirea si sentimentele. Comunicarea cu unii parteneri sau colaboratori este destul de tensionata, te poti simti criticat, atacat si nesustinut. Nu lua lucrurile personal, pastreaza-ti increderea in tine si vezi-ti de treaba ta caci stii foarte bine ce ai de facut.



Pesti

Ai idei vizionare si te arunci in dezabteri publice pe teme care tin de politica, libertate sau tehnologie. Manifesti un spirit reformator, esti popular si impactezi publicul. Esti muncitor, ambitios si te poti chiar surmena. Unii colegi de serviciu nu iti impartasesc parerile si iti pot pune bete in roate ceea ce ti-ar putea atrage unele suparari si implicit probleme de sanatate.