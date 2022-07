Anxietatea este tulburarea psihica caracterizata de sentimentul de neliniste si ingrijorare permanenta cu privire la evenimente deloc periculoase. Aceasta tulburare este considerata ca fiind boala secolului nostru, intrucat este din ce in ce mai prezenta in vietile noastre.



Anxietatea nu face discriminare pe baza de sex, fiind o afectiune de care sufera atat femeile, cat si barbatii. Totusi, din cauza predispozitiei femeii catre ingrijorare, reprezentantele sexului frumos sînt mai predispuse anxietatii.



Intr-o anumita masura, anxietatea este normala, ba chiar necesara supravietuirii, ajutandu-ne sa detectam situatiile care ne pun viata in pericol. Ce ne facem atunci cand ne facem atat de multe griji ce se dovedesc a fi inutile, incat calitatea vietii ne este afectata? Ei bine, ar trebui sa acceptam ca avem o problema si sa cautam ajutor de specialitate. Un psihoterapeut te poate ajuta sa depasesti aceasta problema.



Tulburarile anxioase pot fi de mai multe feluri. Iata care sînt cele mai comune:



-Tulburare de panica

-Anxietate sociala

-Fobii specifice

-Anxietate generalizata



Simptomele anxietatii



Simptomele difera in functie de tipul de tulburare anxioasa de care suferi, insa in general acestea coincid:



-Senzatia de teama puternica

-Maini reci

-Respiratie superficiala

-Palpitatii

-Neliniste, incapacitatea de a sta locului

-Uscaciunea gurii

-Tensiuni musculare

-Ameteli

-Senzatie de greata

-Senzatie de lesin

-Probleme cu somnul

-Furnicaturi in zona mainilor

-Tremur

-Dificultati de concentrare

-Dureri de cap



Cauzele anxietatii



Oamenii de stiinta inca fac cercetari pentru a descoperi cauzele care duc la aparitia anxietatii. Pana acum, din pacate, nu s-a descoperit cauza concreta. Exista insa o serie de factori care contribuie la aparitia anxietatii:



-Factori ce tin de mediu

-Factori genetici

-Schimbari ce se produc in creier



Tratament anxietate



Medicatie – antidepresivele, anxioliticele si antipsihoticele sînt adesea recomandate de medici pentru tinerea sub control a anxietatii. Eficient pe termen scurt, un asemenea tratament poate cauza dependenta pe termen mediu si lung.



Psihoterapie – consilierea terapeutica cauta cauza emotionala a problemei tale. Un terapeut priceput te va ajuta sa descoperi de ce ai aceasta problema, dar te va invata si cum sa o tratezi.



Terapia cognitiv-comportamentala – este o forma de psihoterapie prin care pacientul invata sa recunoasca anumite tipare de gandire nocive, dar si sa le inlocuiasca.



Terapii pentru relaxare – incepand cu acupunctura si pana la masaj ori alte terapii ce ajuta pacientul sa se relaxeze, orice terapie de acest gen este benefica pentru pacientul diagnosticat cu anxietate.



Cum poti folosi uleiul esential de lavanda pentru a trata anxietatea



Daca suferi de anxietate, mai mult ca sigur iti faci griji cu privire la eficacitatea tratamentelor incercate. Specialistii sustin ca lavanda este un remediu eficient pentru anxietate, care nu are efecte adverse si nu creeaza nici dependenta.



Studiile realizate in ultimii ani au dovedit ca lavanda ajuta la calmarea nervilor, combate insomniile si oboseala cronica, ajuta la vindecarea depresiei si este eficienta in ameliorarea durerilor de cap.



Pentru a combate anxietatea cu lavanda, poti folosi diverse metode: consumand ceai de lavanda,folosind ulei de lavanda ori urmand un tratament pe baza de capsule de lavanda.



Pentru prepararea ceaiului de lavanda, infuzeaza 1-2 linguri de lavanda uscata intr-o cana de apa fierbinte. Lasa ceaiul sa stea pret de 15 minute, acoperindu-l. Strecoara apoi ceaiul si consuma-l.



Daca vrei sa folosesti, mai degraba, uleiul esential de lavanda, adauga 10 picaturi de ulei in apa in care iti faci baie.



Capsulele de lavanda trebuie luate la recomandarea medicului tau. Daca urmezi deja un tratament pe baza de benzodiazepine, nu lua capsule de lavanda pentru ca vei resimti ameteli si o senzatie acuta de somnolenta din cauza acestei combinatii.