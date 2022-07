Producătorii agricoli moldoveni vor exporta în UE cantități substanțial mai mari de produse fără taxe

Producătorii agricoli din țară vor putea exporta pe piața Uniunii Europene, pe parcursul unui an, cantități substanțial mai mari de produse agricole fără achitarea taxelor vamale. Cotele de export au fost majorate, iar unele chiar dublate, precizează Prima Sursă, canal oficial de verificare a informațiilor Guvernului Republicii Moldova, citat de IPN.



La prune cantitățile s-au majorat de la 15 mii la 40 de mii de tone (+25 de mii de tone), la struguri – de la 20 de mii la 58 de mii de tone (+38 de mii de tone), iar la sucul de struguri – de la 500 de tone la 1 000 de tone. Timp de un an, exportatorii din Republica Moldova vor putea livra în UE fără taxe 80 de mii de tone de mere, față de 40 de mii în prezent, fiind vorba de asemenea despre o dublare a cantităților. Cotele de export fără taxe au crescut pentru cireșe de la 1,5 mii la 3 mi de tone (dublare), pentru roșii – de la 2 mii la 4 mii de tone (dublare) și pentru usturoi – de la 220 la 440 de tone (dublare).



Uniunea Europeană rămâne principalul partener economic al Republicii Moldova. În anul 2021, valoarea schimburilor comerciale între Republica Moldova și Uniunea Europeană a constituit peste 5 miliarde dolari SUA, reprezentând 49,10% din totalul schimburilor comerciale realizate de către Republica Moldova, precizează Prima Sursă.



Subiectul majorării cotelor de acces fără taxe pe piața europeană pentru ultimele șapte produse agricole din Republica Moldova încă supuse regimului tarifar a figurat pe agenda de astăzi, 18 iulie, a Consiliului Uniunii Europene.



Pe 5 iulie, Parlamentul European a adoptat în procedură accelerată legislația propusă cu aproape o lună mai devreme de Comisia Europeană, care prevede că Republica Moldova va putea, timp de un an cel puțin, să-și vândă produsele agricole pe piețele europene fără a plăti taxe vamale. Comisia și-a prezentat inițiativa ca pe „o ilustrare a solidarității UE, menită să ajute Republica Moldova să facă față pierderii principalelor sale piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole cheie ca urmare a războiului împotriva Ucrainei”.