Un robot umanoid a reușit să păcălească oamenii să creadă că e conștient de sine

Un robot umanoid care a fost programat pentru a interacționa cu oamenii a reușit să îi păcălească astfel încât aceștia să creadă că mașinăria era conștientă de sine, potrivit unui nou studiu.



Robotul numit „iCub” de cercetători are dimensiunea unui copil și a fost creat de Institutul Italian de Tehnologie (IIT) din Genova, pentru a studia interacțiunile sociale dintre oameni și roboți.



Androidul avansat, care are o înălțime de 1,1 metri, are o față umanoidă, camere în loc ochi care pot menține contactul vizual cu oameni și 53 de grade libertate care îi permit să îndeplinească sarcine complexe și să imite comportamentul uman.



iCub a fost programat să se comporte într-un mod uman



Cercetătorii îl pot programa pe iCub să acționeze în mod remarcabil de uman, așa cum a fost demonstrat într-o apariție la emisiunea „Italia are Talent” în 2016, atunci când robotul a efectuat mișcări de Tai Chi și i-a uimit pe spectatori cu abilitățile sale de conservație.



În cadrul noului studiu, oamenii de știință l-au programat pe iCub să interacționeze cu participanții umani în timp ce urmăreau o serie de videclipuri. În timpul unora dintre experimente, iCub a fost programat să se comporte într-un mod uman: să îi salute pe participanți atunci când aceștia intrau în încăpere și să reacționeze la filmări cu vocalizări de bucurie, surpriză și uimire.



Însă, în timpul altor experiment, programatorii robotului l-au direcționat să se comporte mai multe ca o mașinărie, să ignore oamenii și să emite sunete tipice de robot, potrivit Live Science.



Oamenii pot forma conexiuni sociale cu roboți



Cercetătorii au descoperit că oamenii expuși la versiunea umană a lui iCub au fost mai predispuși să îl vadă din perspectiva „atitudinii intenționate”, ceea ce înseamnă că participanții umani au crezut că robotul avea propriile gânduri și dorințe, în timp ce participanții umani expuși la versiunea mai puțin umană nu au gândit la fel.



Cercetătorii s-au așteptat la aceste rezultate, însă au fost „foarte surprinși” de cât de bine a funcționat, au precizat Serena Marchesi și Agnieszka Wykowska, autori ai studiului, de la Unitatea pentru Interacțiunea Om-Robot din cadrul IIT.



Aceste descoperiri arată că oamenii pot forma conexiuni sociale cu roboți, potrivit studiului. Asta ar putea avea implicații pentru utilizarea roboților în medicină, mai ales în cazul pacienților în vârstă. Cu toate acestea, mai sunt multe de aflat despre interacțiunile om-robot și legăturile sociale, au atras atenția cercetătorii.