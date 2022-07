Ce spun analiștii despre despre aprecierea dolarului american. Puțini se așteaptă la o schimbare de traiectorie în perioada imediat următoare (WSJ)

Îngrijorările cu privire la o recesiune globală și agravarea crizei din Europa împing în sus dolarul american și puțini analiști de pe Wall Street se așteaptă la o schimbare de traiectorie în perioada imediat următoare, informează un articol publicat în The Wall Street Journal.



După cel mai puternic prim semestru înregistrat de moneda americană în ultimul deceniu, investitorii care au vrut să se protejeze de scăderile de pe piețele bursiere au mizat pe rezistența economiei americane și astfel au alimentat o ascensiune rapidă a dolarului. Indicele WSJ Dollar Index, care măsoară dolarul în raport cu un coș format din 16 monede, a atins săptămâna trecută cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Moneda euro a coborât sub paritate în raport cu dolarul pentru prima dată după 2002 iar yenul japonez a coborât la minime fără precedent de la finalul secolului 20.



Un dolar puternic este o sabie cu două tăișuri pentru consumatorii și companiile americane deoarece creștere puterea de cumpărare internă dar afectează veniturile companiilor multinaționale. Grupul Microsoft Corp. și-a redus estimările de venituri în luna iunie, după ce în aprilie anunța că dolarul puternic i-a amputat veniturile cu aproximativ 300 de milioane de dolari în primele trei luni ale anului.



Aprecierea dolarului a afectat și materiile prime, de la petrol și până la cupru, care sunt cotate în dolari, lovind economiile emergente, ale căror datorii denominate în dolari au devenit de asemenea mai greu de rambursat pe fondul întăririi monedei americane.



Săptămâna aceasta investitorii vor urmări cu atenție rezultatele pentru trimestrul al doilea publicate de o serie de companii precum Goldman Sachs,Tesla și Alcoa.



"Cu siguranță, dolarul va fi un obstacol important în calea câștigurilor", spune Adam Crisafulli, fondatorul firmei de analiză a pieței Vital Knowledge.



Tot în zilele următoare managerii de fonduri vor urmări cu atenție reuniunea de politică monetar de la Banca Centrală Europeană pentru indicii cu privire la direcția în care se va îndrepta moneda euro. Analiștii mizează deja pe faptul că BCE va majora dobânda de referință pentru prima dată după 2011.



Fondurile speculative mizează împotriva euro, care s-a depreciat cu aproape 15% în raport cu dolarul pe parcursul ultimelor 12 luni, din motive precum războiul din Ucraina și problemele asociate cu energia și inflația. În paralel, yenul japonez și-a continuat declinul, scăzând cu aproape 20% în raport cu dolarul în ultimul an. Banca Japoniei a promis că va continua politica sa de dobânzi reduse, în pofida semnelor de inflație.



În aceste condiții, analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca tendința de apreciere a dolarului să continue atât timp ce temerile privind o recesiune globală se înmulțesc. Săptămâna trecută analiștii de la Morgan Stanley și-au modificat prognozele cu privire la cursul euro-dolar și acum se așteaptă ca un euro să se tranzacționeze pentru 97 de cenți la finele lunii septembrie.



Michael Feroli, economist șef la JPMorgan spune că minutele de la reuniunea de politică monetară din luna iunie a Rezervei Federale americane susțin ideea că dolarul mai are loc de creștere. La începutul anului investitorii nu erau siguri că Fed va majora agresiv costul creditului, dacă asta va însemna că va fi afectată economia americană. Minutele de la ultime reuniune de politică monetară sugerează că Banca centrală a SUA va face tot ce este nevoie pentru a combate inflația. "Cea mai importantă schimbare de ton a fost acceptarea faptului că ar putea fi nevoie să fie sacrificată creșterea economică pentru a reface stabilitatea prețurilor însă acesta este un cost pe care oficialii Fed sunt dispuși să îl plătească", a subliniat Michael Feroli.