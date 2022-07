Kefirul: bautura magică pentru o digestie sanatoasă

Esti de parere ca iaurtul este sanatos? Vei fi impresionat de proprietatile si beneficiile kefirului! Kefirul este un aliment bogat in nutrienti, dar si in probiotice, fiind extrem de benefic pentru digestie, dar si pentru sanatatea intestinala.



Valori nutritionale pentru 175 ml de kefir



Proteine: 6 g



Calciu: 20% din doza zilnica recomandata



Vitamina B12: 14% din doza zilnica recomandata



Magneziu: 5% din doza zilnica recomandata



Fosfor: 20% din doza zilnica recomandata



Calorii: 100 kcal



Carbohidrati: 7 g



Grasimi: 3-6 g, in functie de tipul de lapte folosit la prepararea kefirului



Beneficii kefir



Sursa bogata de probiotice – probioticele sînt microorganismele care au un efect benefic asupra florei de la nivelul intestinelor, avand o actiune protectoare, dar si antibiotica. Asadar, probioticele sînt bacteriile bune, care ne protejeaza de bolile gastrointestinale. Kefirul este o sursa mai bogata in probiotice decat iaurtul, renumit si el pentru continutul probiotic.



Are proprietati antibacteriene – tot datorita continutului de probiotice, kefirul are si proprietati antibacteriene. Aceste probiotice lupta cu bacteriile precum Salmonella, Helicobacter Pylori ori E.coli.



Intareste oasele si scade riscul de osteoporoza – kefirul are un continut bogat in calciu, dar si in vitamina K2, ambii nutrienti fiind eficienti in fortificarea oaselor. Consumul de kefir scade riscul de fracturi ale oaselor cu 81%.



Previne cancerul – consumul de alimente obtinute prin fermentare s-a dovedit a fi eficient in combaterea unor tumori canceroase. Studiile facute pe soareci au confirmat eficienta consumului de kefir in ceea ce priveste stoparea multiplicarii celulelor canceroase de la san.



Intareste sistemul imunitar – consumul de kefir intareste sistemul imunitar, ajutand organismul sa lupte cu boala. Studiile facute in ultimii ani au dovedit nu numai ca acesta are efecte antibiotice, insa ajuta si la ameliorarea simptomelor provocate de infectii.



Eficient in ameliorarea sindromului de colon iritabil – sindromul de colon iritabil poate fi tinut sub control cu ajutorul consumului de kefir. Bacteriile benefice care se regasesc in acest produs ajuta la reducerea inflamatiei de la nivel intestinal, dar si la tratarea simptomelor acestui sindrom.



Tipuri de kefir

Daca suferi de intoleranta la lactoza, nu inseamna ca nu poti beneficia de proprietatile uimitoare ale kefirului. In cazul in care kefirul preparat din lapte de vaca, de oaie sau de capra nu este tolerat de organismul tau, il poti inlocui cu kefir preparat din lapte de cocos.



Cum sa consumi kefir



Exista nenumarate moduri in care poti consuma kefirul - iata cateva idei care te vor inspira:



-Kefir cu fulgi de ovaz si fructe, pentru un mic dejun gustos si sanatos

-Kefir pe post de topping pentru clatite sau alte deserturi, combinat cu dulceata sau gem de fructe

-Inghetata de kefir cu fructe

-Gogosi facute cu kefir in loc de lapte

-Kefir pe post de dressing pentru salata

-Kefir pe post de ingredient de baza pentru smoothie-urile din fructe si legume

-Kefir pe post de sos pentru carnea de pui preparata la gratar

-Kefir cu fructe si scortisoara pe post de desert sanatos si dietetic



Oricum ai alege sa consumi kefirul, beneficiile sale vor putea fi observate cu usurinta, mai ales la nivelul sistemului digestiv. Introdu kefirul in alimentatia ta si vei avea numai de castigat.