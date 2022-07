Un băiat de 7 ani şi sora lui de 24 de ani au murit loviți de artificii în Franța, de ziua națională. Autoritățile au deschis o anchetă

O anchetă pentru omucidere involuntară a fost declanşată vineri pentru a elucida circumstanţele în care două persoane, între care un copil de 7 ani, au murit la Cholet, în vestul Franţei, joi, după „un incident” în timpul focului de artificii de pe 14 iulie, ziua naţională a Franţei, relatează AFP.



Un băiat de 7 ani şi sora lui de 24 de ani, veniţi împreună cu familia, au murit după ce mai multe proiectile i-au lovit pe spectatorii aflaţi la câteva zeci de metri de locul de lansare a artificiilor, în circumstanţe încă neclare.



Un apropiat al tinerei, în vârstă de circa treizeci de ani, a suferit arsuri grave. El a fost transportat într-o unitate specializată a spitalului din Tours şi viaţa nu îi este pusă în pericol, potrivit procurorului din Angers, Eric Bouillard.



Alţi şase spectatori, între care părinţii celor două victime, au fost răniţi mai uşor.



Audierile artificierilor şi ale organizatorilor au început vineri dimineaţă, a explicat presei procurorul. „Aştept să fie date rapid răspunsuri şi să se facă lumină cât de curând posibil”, a declarat el pe canalul BFMTV. Ancheta va încerca să stabilească dacă „au fost respectate sau nu toate măsurile de securitate şi în special cele privind apropierea publicului de locul de lansare a artificiilor (...)”, a adăugat acesta.



Mai multe zeci de persoane au asistat la focurile de artificii aşezându-se în spatele gardului din jurul stadionului din oraş, în timp ce grosul spectatorilor se masaseră în piaţa principală.



Accidentul, dezvăluit de cotidianul Courrier de l'Ouest, a fost filmat şi difuzat pe larg pe reţelele sociale.



„Eram circa o sută de persoane la 50 de metri de locul de lansare a artificiilor”, a relatat pentru AFP Sandy Beauvois, de 25 de ani, din Cholet. „Un dispozitiv de aprindere pare să fi căzut, pentru că am văzut focul declanşându-se în locul în care se aflau artificiile, iar zece secunde mai târziu o rachetă a explodat în mijlocul mulţimii”, a adăugat el, menţionând de asemenea că „nu este singurul proiectil care a lovit mulţimea, întrucât nu este acela care a omorât oameni”.



Contactat de AFP pentru a comenta circumstanţele accidentului, procurorul a vorbit despre un „incident de tir”.



Laurent Picard, venit să vadă focul de artificii împreună cu fiicele sale de 8 şi 13 ani, a asistat la accident.



„Eram la 5-6 metri de explozie împreună cu fetele mele, am fost atins de scântei şi am simţit căldura suflului. Din fericire, acolo unde eram am fost un fel de scut pentru fetele mele”, a relatat el. „Toţi oamenii ţipau, a fost puţină panică. Mi-am dus fetele la adăpost. Puteam să fim noi!”, a mai spus acesta, încă în stare de şoc, referindu-se la victimele incidentului.



Primarul din Cholet, Gilles Bourdouleix a explicat că membri ai dispozitivului oamenilor legii le-au recomandat persoanelor care se aflau în apropierea locului de lansare a artificiilor să se îndepărteze, potrivit AFP, citată de Agerpres.



Municipalitatea lucrează potrivit lui „de ani de zile” cu acest artificier „serios”, compania bretonă HTP, cu sediul la Rennes, potrivit Courrier de l'Ouest. „Este o dramă teribilă”, a mai spus primarul localităţii.