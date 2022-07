Admitere 2022: top 5 domenii de studii pentru care se oferă cele mai multe locuri bugetare în acest an

În acest an de studii, statul va oferi 8 732 de locuri la buget. Pentru studiile superioare de licență și studiile superioare integrate este planificată admiterea la 26 de domenii generale de studiu și 5 307 locuri bugetare. Pentru studiile superioare de masterat se oferă 2 864 de locuri bugetare, iar la studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea a 455 de persoane pe baza finanțării de stat.



Având în vedere necesitatea stringentă de cadre didactice, dar și a specialiștilor pentru copii cu cerințe educaționale speciale, a crescut numărul de locuri bugetare pentru Științe ale educației și Asistența socială. Totodată, a fost majorat numărul de locuri bugetare pentru consultanți în domeniul digital, dezvoltatori de conținuturi online și designeri multimedia, luând în considerare creșterea cererii pe piața muncii.



Mai jos vedeți topul domeniilor de studii pentru care se oferă cele mai multe locuri bugetare în acest an.



#1. Științe ale Educației – 26 % din numărul total de locuri bugetare (2 094 de locuri).



#2. Inginerie, Tehnologii și Arhitectură – 19 % din numărul total de locuri bugetare (1 557 de locuri).



#3. Tehnologii ale informației și comunicațiilor – 11 % din numărul total de locuri bugetare (854 de locuri).



#4. Medicină – 11 % din numărul total de locuri bugetare (915 locuri).



#5. Științe Agricole, medicină veterinară și Științe ale mediului – 4 % din numărul total de locuri bugetare (309 locuri).



Lista desfășurată cu locuri bugetare pentru anul de studiu 2022/2023 o puteți accesa în acest articol.



La concursul de Admitere 2022 au dreptul să participe deținătorii diplomelor de bacalaureat, ai diplomelor de studii profesionale și de studii superioare sau ai unui act echivalent de studii, precum și candidații care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului mediu general. În acest an, majoritatea universităților încep perioada de admitere în data de 25 iulie.