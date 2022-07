10 motive pentru a bea mai multă apă curată

Noi auzim constant despre nevoia de a bea o cantitate suficientă de apă curată. Şi, în ciuda faptului că mass-media ridică permanent problema cît de multă apă o persoană are nevoie pe zi, conform statisticilor 50 la sută din populaţia lumii suferă din cauza insuficienţei de apă, însă nu din motivele absenţei ei, dar din pricina ignoranţei.



Deseori, experţii în nutriţie, dietologii şi chiar medicii sunt mult mai atenţi faţă de produsele alimentare şi puterii calorice a acestor produse, de multe ori uitînd că pentru livrarea nutrienţilor la destinaţie la celule, organismul are nevoie de o cantitate suficientă de solvent. Adesea setea este confundată cu foamea şi, în loc de un pahar de apă, omul este în căutare de “ceva gustos”.



Da, apa este cel mai răspîndit solvent pe pămînt, şi cu cît mai mare este cantitatea de impurităţi cu care aceasta pătrunde în corpul nostru, cu atît mai mic este efectul pozitiv al utilizării ei. Ceai, cafea, lapte, sucuri şi alte produse alimentare lichide, desigur, sunt utile şi adesea necesare, dar acestea nu sunt în măsură să înlocuiască complet apa obişnuită curată.



Nu încurcă să repetăm din nou, că două treimi din greutatea corpului nostru este apa. Fără o cantitate suficientă se perturbează procesele biochimice şi electrice în corpul nostru, ceea ce poate duce la deterioararea sănătăţii.



Dacă faptele sus-menţionate nu sunt suficiente, vă propunem aici zece motive pentru a bea mai multă apă curată:



1. Sîngele dumneavoastră este compus 80 la sută din apă de care avem nevoie pentru a crea noi celule sanguine. 2. Oasele noastre sunt compuse 50 la sută din apă, iar apa este necesară pentru actualizarea ţesutului osos.

3. Băutul suficient de apă potabilă reduce dureri în corpul dumneavoastră, ameliorînd starea sistemului limfatic. Sistemul limfatic este o reţea de noduri, vase şi tuburi, care eliminează substanţele nocive din ţesuturile corpului şi întotdeauna are nevoie de apă.

4. Apa dizolvă şi elimină toxinele şi deşeurile, care apar în urma activităţii vitale din organismul dumneavoastră.

5. Apa este implicată în lubrifierea articulaţiilor dumneavoastră şi reduce durerea în ele, protejează împotriva uzurii precoce.

6. Apa activează metabolismul. Oamenii care suferă din cauza kilogramelor în plus, deseori consumă cantităţi insuficiente de apă.

7. Apa menţine echilibrul temperaturii oraganismului dumneavoastră.

8. Apa creează condiţiile adecvate pentru funcţiile electrice ale sistemului nervos. Creierul şi sistemul nervos a unei singure persoane, conform cercetărilor, produc aproximativ 60 W de energie electrică, astfel încît deteriorarea conductivităţii din cauza deshidratării încetineşte reacţiile şi procesele de gîndire.

9. Apa reduce pofta de mîncare. Prin urmare, orice dietă trebuie să înceapă cu consumul de apă corect.

10. De apă au nevoie absolut toate organele corpului.



Astfel, una dintre cele mai rapide şi uşoare modalităţi de a îmbunătăţi starea de sănătate - începeţi să beţi cît mai multă apă curată în fiecare zi.



Şi, în final, pentru a obţine apa curată, utilizaţi filtrul de uz casnic, în loc să cumpăraţi apă în sticle de plastic. Filtrul va economisi timpul şi banii şi va reduce cantitatea murdăriilor. În plus, veţi fi siguri de originea apei pe care o beţi.