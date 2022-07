Nu va mai fi necesară prezența fizică! Moldovenii vor putea obține extrase din registrele de stat în regim online

Cetățenii Republicii Moldova vor putea accesa informații, care se păstrează în registrele electronice de stat, fără a se prezenta fizic la instituțiile prestatoare de servicii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 13 iulie, de executiv.



Informația ce cuprinde datele solicitate de persoana fizică sau juridică va putea fi descărcată online, sub formă de document electronic, prin intermediul Portalului guvernamental al cetățeanului și antreprenorului – mcabinet.gov.md. Documentul descărcat va avea aceeași valoare juridică precum actul tipărit, eliberat la ghișeu.



Funcționarea acestei soluții electronice are menirea de a facilita procesul de modernizare a serviciilor guvernamentale, prin extinderea canalelor de prestare a serviciului public, prestarea în mod prioritar în format electronic, inclusiv obținerea rezultatului prestării serviciului sub forma unui document electronic. Aceste măsuri contribuie la schimbarea fundamentală a modului în care sunt furnizate serviciile publice, în scopul combaterii corupției, promovării unei culturi de deservire a beneficiarilor, îmbunătățirii accesului la servicii de stat, precum și sporirii eficienței administrației publice.



Documentul aprobat poate fi accesat AICI!