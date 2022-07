ANSA recomandă cetăţenilor să cumpere fructe şi legume din locuri autorizate şi să ceară certificatul de confirmare a calităţii

În ultima perioadă au apărut tot mai mulţi pepeni galbeni şi verzi în pieţele din ţară. În timp ce vânzătorii dau asigurări că produsele sunt de producţie locală, oamenii sunt reticenţi şi spun că harbujii şi zemoşii sunt mai degrabă aduşi din Turcia, Grecia sau Ucraina. De asemenea, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor atenţionează cetăţenii să cumpere fructe şi legume doar din locuri autorizate şi să ceară certificatul de confirmare a calităţii, relatează Radio Moldova.



În timp ce unii oameni cumpără pepenele galben sau pepenele verde doar după ce îl gustă la piaţă, fără să întrebe de unde sunt aduşi, alţii aşteaptă sezonul când harbujii şi zemoşii vor fi vânduţi de către producătorii autohtoni.



VOX: „Nu prea cumpăr acum, mai târziu, harbuzul de la noi încă nu este copt în această perioadă, este adus de peste hotare şi nu sunt sigur că e bun. De certificat de calitate nu întreb, nu ştiţi cum e la noi în Moldova?” „Nu prea am cumpărat până când, mai tţrziu, dar de obicei îi gust, aici am gustat sunt buni, îi cumpăr, dar nu de peste tot”. „Nu întreb de certificatul de calitate, pentru că văd şi gust”. „Eu am lucrat în magazine şi ştiu ce calitate este. Intraţi în supermarketuri şi vedeţi ce calitate propun acolo: din Turcia, din Israel, sin Republica Sudafricană. Noi acum cumpărăm de la moldoveni. Întreb de unde sunt, aceştia ştiu că sunt moldoveneşti”. „În afară de luna august nu cumpărăm, pentru că el are nitraţi foarte mulţi. Întrebăm de unde sunt zămoşii, harbujii, dar ei spun din Ucraina. Ai noştri moldoveneşti sunt cei mai buni în august-septembrie.”



De cealaltă parte, vânzătorii dau asigurări că zemoşii şi harbujii sunt crescuţi la noi în ţară, totuşi atunci când am solicitat certificatul care ar confirma acest lucru vânzătorii se eschivau de la răspuns.



VOX: „13 lei zămosul şi harbuzul 6 lei. Sunt de la Băcioi. Cum au crescut aşa de repede nu pot să vă spun, au tehnologia lor deja. Nu dau voie în piaţă fără verificarea sanitară. Certificat este, totul este, dar e în maşină şi e departe, iar eu am de lucru”. „Harbuzul e 5 lei, dulce. Zămăşii 10-13 lei. Sunt de la Comrat. Tot eu am.”



Totodată, oamenii sunt îndemnăţi să fie atenţi atunci când procură produsele alimentare şi să solicite certificatele care ar putea confirma calitatea fructelor sau legumelor, spune directul adjunct ANSA, Afanasii Tarlev.



„Tot ce apare timpuriu pe piaţă automat nivelul de risc este mai ridicat. Nivelul de nitraţi şi peticide în general este utilizat pentru a da un aspect atractiv la aceste fructe. Este foarte important ca consumatorul să se asigure prin acele acte confirmatve, care să asigure calitate şi inofensivitatea produselor date”, a spus Afanasii Tarlev.



Precizăm că ieri un lot de peste două tone de pepene galben a fost retras din comerţ din cauza conţinutului înalt de nitraţi. Potrivit ANSA, pepenele galben face parte dintr-un lot importat şi nu este vorba de producţia autohtonă.