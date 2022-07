Adevărul despre influența fast-food-ului asupra sănătății copiilor

Medicii trag semnale de alarmă - în restaurantele fast-food apar prea mulţi copii mici. Părinții lor adoră hamburgherii, hot dog-urile şi alte alimente prăjite, crezănd că ele sînt potrivite pentru copiii lor deoarece sînt gustoase şi hrănitoare. Dar din punctul de vedere al alimentației copiilor, acestea ar trebui să fie interzise cel puţin pînă la şcoală, cînd sistemul enzimatic al ficatului și pancreasului este mai mult sau mai puțin capabil să le digere.



Ce este în neregulă cu alimentele fast-food?



1. Aceste produse sînt prea grase, și au o mulțime de carbohidrați, este o cantitate excesivă de calorii și riscul de obezitate. În plus, aceste alimente nu conțin aproape deloc fibre, şi, prin urmare, ele stagnează în intestine, fermentează și putrezesc acolo, ceea ce duce la balonare, disconfort în burtă, contribuie la constipație. Acest lucru duce la anemie și imunitate scăzută. Treptat, din cauza surmenajului pancreasului se dezvoltă pancreatita și diabetul.



2. Crusta rumenă pe pîine, pîrjoala sau carnea crocantă - sînt potenţiale cancerigene.



3. În astfel de alimente sînt prezente ingrediente speciale - potenţatori de aromă, care stimulează receptorii limbii şi conferă bucatelor un gust puternic şi atrăgător. Glutamatul de sodiu este cel mai frecvent utilizat – el dezvoltă dependenţa şi influențează asupra sănătăţii - cauzează gastrită sau colită.



4. Aromatizatorii şi conservanţi, care abundă în fast-food, precum şi agenţii de colorare, în special în băuturile carbogazoase pot provoca o schimbare în sistemul imunitar al copilului – acesta devine alergic. Din cauza acestor produse apar dureri abdominale și tulburări ale sistemului nervos – se dereglează somnul, copiii devin agitați.



5. Aceste produse sînt prelucrate termic, ceea ce înseamnă că vitamine nu au, organismul va suferi din cauza lipsei lor. În plus, în aceste produse sînt puține minerale sau ele sînt prost digerate - în special calciul, care este necesar pentru creşterea scheletului.



6. În produsele "fast food", sînt puse, de obicei, cele mai ieftine materii prime (cîrnați, maioneză, ketchup, mezeluri, conserve de ciuperci, etc), care sînt nocive și pentru adulţi. În plus, pentru mai multe componente trebuie să fie strict respectatea regulile de depozitare, care de multe ori se încalcă şi ameninţă cu intoxicații alimentare, deosebit de periculoase, ca Salmonella şi dizenteria.



7. Aceste produse sînt, de obicei, asezonate cu sosuri grase sau picante - maioneză, muştar sau ketchup-ul cu aditivi diferiți, care pot irita digestia copilului, poate provoca arsuri la stomac, greață. În plus, maioneza – este un mediu excelent pentru dezvoltarea microbilor patogeni.