Mostrele de rocă de pe Marte nu vor infecta Pământul cu o molimă marțiană, spun oamenii de știință

În interviurile acordate publicației The Philadelphia Inquirer, oamenii de știință au susținut că există un risc foarte mic în aducerea unor mostre de pe Marte înapoi acasă.



După cum a reamintit Nathan Yee de la Rutgers, un fost oficial NASA care predă astrobiologia, rocile de pe Marte au căzut deja pe Pământ sub formă de meteoriți „fără niciun efect negativ asupra biosferei noastre”.



Yee a menționat că, deoarece atmosfera planetei Marte este foarte neospitalieră pentru viața așa cum o cunoaștem – ca să nu mai vorbim de faptul că nu are un câmp magnetic care să devieze radiațiile solare și, prin urmare, este bombardată în mod constant cu raze dure – ar fi destul de greu pentru viață să supraviețuiască pe planetă, cu atât mai puțin să ajungă în viață pe Pământ.



„Trebuie să existe un timp îndelungat, foarte îndelungat de evoluție pentru ca microbii să învețe cum să interacționeze și să se atașeze de celulele animale, să intre în celulele animale și să folosească mașinăria unei celule animale pentru a se replica”, a declarat el pentru ziar. „Este un dans coregrafiat foarte complex”.



„Nu vom ști dacă sunt sterile sau nu”



NASA a reiterat în repetate rânduri că misiunea de returnare a probelor de pe Marte, pe care o întreprinde cu Agenția Spațială Europeană, este sigură și că există o „probabilitate scăzută de risc”, având în vedere climatul arid și expus la razele ultraviolete al planetei Marte.



Cu toate acestea, cel puțin un fost oficial guvernamental este hotărât să sublinieze ceea ce el consideră a fi probleme de siguranță ale misiunii.



„Nu vom ști dacă sunt sterile sau nu”, a declarat pentru Inquirer Thomas Dehel, pensionar al Administrației Federale a Aviației, în legătură cu mostrele, scrie Futurism.



„Ar trebui să știm, dacă aducem ceva pe Pământ, dacă este steril sau nu, pentru a face un fel de test rudimentar înainte pentru a vedea dacă există vreun fel de viață biologică”.



Dehel, care conduce un blog în care critică NASA și unele instituții de presă pentru că ar fi „acoperit” preocupările legate de siguranța eșantioanelor de pe Marte, a afirmat că o modalitate bună de a afla dacă eșantioanele de rocă conțin agenți patogeni letali sau periculoși ar fi testarea lor de la distanță pe Stația Spațială Internațională.



Cu toate acestea, NASA a respins acest concept deoarece, după cum a declarat agenția pentru Inquirer, ISS nu dispune de echipamente suficient de sensibile pentru a obține toate informațiile necesare din mostrele de rocă marțiană.



Deși Yee de la Rutgers nu este el însuși îngrijorat de posibilitatea ca vreun fel de agent patogen mortal de pe Marte să facă ravagii din rocile spațiale aduse pe Pământ, el este curios să vadă ce va face NASA dacă, așa cum a declarat pentru Inquirer, mostrele vor descoperi „rămășițe ale vieții din trecut”.