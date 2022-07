Ce spun astrele azi, 8 iulie

Berbec

O zi in care nu-ti lipseste motivatia, ambitia si dinamismul, mai ales cand vine vorba despre cariera. De fapt, astazi chiar reusesti sa sa atingi un obiectiv profesional sau sa intri in posesia unei sume de bani, cu ajutorul partenerului de viata sau a unui partener de afaceri. Este o zi in care stii sa-ti manifesti puterea, talentul organizatoric si experienta, astfel incat sa obtii rezultatele asteptate. Seara se anunta tihnita, in compania unor persoane dragi din familie. S-ar putea chiar sa primesti un cadou.



Taur

Rezultatele muncii din ultimele zile nu vor fi trecute cu vederea, ci vor fi apreciate si recompensate cum se cuvine. Practic, astazi ai parte de reactii pozitive din partea celor din jur, carora le castigi cu usurinta atentia si simpatia. Stii sa te integrezi si sa te faci placut si in acest fel, obtii ceea ce doresti de la cei din jur. In acelasi registru se incadreaza si relatia de cuplu, care se bucura de armonie si chiar o intensificare a sentimentelor si o manifestare accentuata a devotamentului reciproc.



Gemeni

O zi fructuoasa sub aspectul muncii si sarcinilor profesionale. Luna plasata in Scorpion te inzestreaza cu ambitie, tenacitate si capacitatea de a-ti stabili scopuri clare. Dar cel mai important este ca ai capacitatea de a identifica in altii calitati de care nici macar ei insisi nu sunt constienti si de a le valorifica astfel incat sa ai si tu de castigat de pe urma lor. Cu alte cuvinte, te pricepi sa folosesti atat resursele tale, cat si pe ale altora. Spre seara, chiar daca te vei simti obosit dupa o zi plina, vei avea satisfactia muncii bine facute si vei vedea si unele beneficii materiale.



Rac

Ca urmare a tranzitului Lunii prin Scorpion, s-ar putea sa fii ceva mai sensibil, romantic si dispus sa faci o serie de sacrificii pentru a fi mai mult timp impreuna cu persoana iubita. Practic, este o zi in care sentimentele devin mai intense, nevoia de dragoste mai acuta, iar sensibilitatea accentuata. In acest context, pe langa faptul ca esti sincer in manifestari si capabil de gesturi de iubire spectaculoase, esti si foarte creativ si imaginativ, astfel ca te poti ocupa cu succes de orice proiect artistic.



Leu

Ziua de astazi iti poate aduce, pe de o parte succes public si social, iar pe de alta parte nevoia de liniste, armonie si intimitate. De aceea, este foarte important ca tot ce iti propui astazi, sa poata fi realizat cu minimum de resurse energetice, astfel incat sa-ti pastrezi tonusul pe tot parcursul zilei. As spune ca e indicat sa lasi lucrurile sa curga de la sine, fara a le forta. In acest fel, te poti bucura pe deplin de recunoasterea rezultatelor de pana acum.



Fecioara

Vin foarte multe vesti si informatii valoroase catre tine, pe care stii sa le valorifici la maximum, astfel incat sa beneficiezi cat poti de mult de pe urma lor. Beneficiile pot fi atat materiale cat si sub forma de recunoastere sociala si profesionala. Pe de alta parte, este o zi exceptionala din punct de vedere afectiv, pentru ca reusesti sa-ti deschizi inima si sa ajungi foarte usor la inima persoanei iubite, afland in acest fel care ii sunt sentimentele, nevoile si asteptarile.



Balanta

Se prefigureaza o zi frumoasa din toate punctele de vedere. De fapt, se poate spune ca forma excelenta in care te afli, felul de a fi si a te menifesta, pozitiv si optimist, atrag catre tine experiente frumoase si ipostaze benefice. Unul dintre segmentele foarte frumos aspectate este cel financiar. Este posibil ca prin valorificarea unui talent sau a unor aptitudini, sa descoperi de fapt, noi mijloace de castig si prosperitate.



Scorpion

Doua paliere sunt foarte importante astazi. In primul rand, este vorba despre intuitia ta nativa, care astazi este accentuata de tranzitul Lunii prin Scorpion si asepctele pe care astrul le formeaza. Iar in al doilea rand, este vorba despre palierul financiar, al sigurantei materiale si accesului facil pe care-l ai la banii altora. Practic, astazi poti afla niste lucruri pe care altii ti le-au ascuns sau identifici care e hiba intr-o relatie care nu mai functiona bine in ultima vreme. Sau simti ce e de facut pentru a consolida unele relatii din viata ta. Cu alte cuvinte, asculta-ti intuitia si lasa-te condus de ea, vei fi uimit incotro te va purta.



Sagetator

O zi axata pe comunicare si relationare. Faci ce faci si te implici in tot felul de discutii, legi tot felul de relatii, din dorinta de socializare, din curiozitate si sete de cunoastere. E-adevarat ca te agiti mult, vorbesti la fel de mult si exista posibilitatea ca toate discutiile de astazi, desi sunt foarte interesante si aducatoare de vesti si informatii frumoase, sa ramana la stadiul de vorbe. Sau sa spui lucruri care nu ar trebui spuse. De aceea, e bine sa fii ceva mai ordonat in exprimare, dar mai ales in gandire.



Capricorn

Munca este in continuare prioritara pentru tine si practic acesta este domeniul care iti mananca cea mai mare parte din timp si energie. Totusi, astazi Luna se afla in Scorpion, un semn al magnetismului si senzualitatii, asa ca intr-un fel sau altul, te vei folosi de farmecul tau pentru a atrage admiratori sau pentru a primi dovezi de pretuire si dragoste. Altfel spus, astazi iti este testata maiestria de a echilibra cele doua laturi ale vietii tale, cea profesionala si cea personala, afectiva.



Varsator

O zi pretioasa mai ales sub aspectul carierei si succesului profesional. Astazi se creeaza contextul prielnic pentru afirmarea calitatilor, exprimarea ideilor inovatoare, manifestarea creativitatii la locul de munca. In contrapartida insa, este posibil sa intampini reactii dezaprobatoare din partea celor apropiati, cu privire la intentiile si planurile profesionale pe care le ai. Insa succesul acestor planuri sta exact in capacitatea ta de a jongla printre prejudecatile si temerile celorlalti si a ajunge acolo unde ti-ai propus.



Pesti

Luna in Scorpion aduce in prim plan aspiratii, dorinte, idealuri dintre cele mai intime. Numai ca ai tendinta sa te iluzionezi sau sa visezi la scopuri foarte greu de realizat si exista riscul sa fii dezamagit la un moment dat, sau sa consumi atat de multa energie, incat nu te mai poti bucura cu adevarat, cand in sfarsit ai obtinut acel ceva. Pe de alta parte, e bine sa iti asculti inima si sa te indrepti in sensul indicat de ea, in loc sa alergi dupa o serie de lucruri, care ar reprezenta doar niste trofee sau niste mijloace de a demonstra ceva cuiva.