Ce spun astrele azi, 6 iulie

Berbec

Luna in Balanta iti ofera prilejul de a te reconcilia cu cineva, poate chiar cu partenerul de viata. Asta pentru ca reusesti sa fii mai permisiv si sa asculti cu atentie punctul de vedere al acestuia, dar si pentru ca ti-e mult mai usor sa creezi punti de comunicare. Sunt posibile niste discutii pe marginea unor decizii legate de o calatorie sau un eveniment. Pe de alta parte, orele serii sunt excelente pentru intalniri de afaceri si pentru negocierea unui contract.



Taur

O zi excelenta pentru munca, mai ales daca activitatile in care te implici si sarcinile care-ti revin au de-a face cu socializarea, diplomatia, comunicarea si negocierile. Seriozitatea dar si inventivitatea cu care iti faci treaba, pot fi rasplatite spre seara cu laude din partea sefilor, cu un bonus sau vesti bune legate de un castig material. Asadar, concentreaza-te asupra sarcinilor profesionale, fii cooperant si receptiv la parerile colegilor, pentru ca astazi, rezultatele tale depind de comunicare si abilitatea de a lucra in echipa.



Gemeni

Entuziasm, creativitate, iubire, inspiratie si buna dispozitie. Asa s-ar putea caracteriza ziua de astazi in ce te priveste. Este cu siguranta o zi mult mai frumoasa decat cea de ieri, te simti mult mai bine, esti inventiv si ai capacitatea de a te detasa de toate problemele aparute in ultima vreme. Spre seara, te poti bucura de momente minunate in compania persoanei dragi sau poti participa la un eveniment special. De asemenea, poate aparea posibilitatea unei calatorii la care te gandesti de ceva vreme.



Rac

Probabil ca astazi preferi sa fii discret, sa stai in locuri linistite in care sa meditezi in voie. Este o zi potrivita mai curand introspectiei si conservarii energiei, decat actiunii efective. De asemenea, este un moment excelent pentru a te ocupa de casa sau pentru a strange relatiile cu parintii sau cu persoane dragi din familie. De fapt, ar fi o idee buna sa petreci aceasta seara cinand cu familia. S-ar putea sa afli informatii interesante si chiar sa primesti un cadou sau un sprijin financiar neasteptat.



Leu

Daca ieri ai fost nevoit sa faci eforturi mari pentru a te face inteles si a comunica eficient, astazi lucrurile parca merg de la sine. Ti-e foarte usor sa-i cointeresezi pe cei din jur in planurile tale, stii cum sa stabilesti relatii armonioase, esti ascultat si te bucuri de popularitate si succes. Este o zi favorabila si deplasarilor, examenelor, studiilor si comunicarii. Spre seara, s-ar putea ca un prieten sa te invite la un eveniment sau la cina. Accepta invitatia, pentru ca s-ar putea ca acolo sa cunosti o persoana extrem de receptiva la ideile tale, gata sa-si puna la bataie resursele pentru a te sprijini intr-un proiect.



Fecioara

O zi de exceptie, mai ales sub aspect financiar. S-ar putea ca in timpul unor discutiii cu sefii sau cu un colaborator, sa primesti propunerea de a te implica intr-un nou proiect sau de a prelua niste sarcini in plus. Chiar daca la inceput te temi sa-ti asumi responsabilitatea si sa accepti schimbarea, aceasta se va dovedi de bun augur, avand in vedere ca este insotita de beneficii materiale suplimentare. Pe de alta parte, daca te gandesti de ceva vreme sa-ti renegociezi salariul sau sa rediscuti termenii unui contract, acum este momentul potrivit.



Balanta

Luna se afla in Balanta si primeste aspecte armonioase, asa ca sunt premize frumoase pentru ziua de astazi. In primul rand, ai o stare de spirit buna, privesti totul prin lentila optimismului, dar si a idealismului pe ici pe colo. Apoi, sunt conditii excelente pentru creatie artistica, pentru implicarea in activitati care necesita simt estetic, creativitate si abilitati de comunicare sau negociere. De asemenea, astazi poti rezolva cu usurinta o problema administrativa sau juridica si poti obtine rezultate foarte bune la un examen.



Scorpion

Probabil ca astazi simti nevoia de izolare si introspectie. Luna trece printr-o zona a discretiei si altruismului, indemnadu-te sa te ocupi mai mult de tine si de sanatatea ta. S-ar putea sa-ti fie stimulat interesul pentru cercetari oculte si metafizice, in cautarea unor raspunsuri importante pentru viata ta. In acest context, spre seara, o persoana apropiata iti ofera astfel de raspunsuri in timpul unei conversatii. Pe de alta parte, ziua de astazi se anunta prielnica pentru dezvaluirea unor secrete sau aflarea unor informatii greu accesibile.



Sagetator

Schimbul de informatii, comunicarea si crearea de noi relatii sociale sunt vitale astazi. Cu cat esti mai deschis, mai detasat si mai aproape de oameni, cu atat cresc sansele de a gasi niste solutii fabuloase la o problema parteneriala sau de natura juridica. Este o zi excelenta si pentru negocieri sau pentru discutarea termenilor unei colaborari, dar si pentru planuri de vacanta cu o serie de prieteni care vin cu propuneri interesante.



Capricorn

Apar oportunitati de afirmare si ascensiune profesionala, ca urmare a unor schimbari care s-au produs in cursul zilei de ieri, la locul de munca. Probabil ca vor exista niste discutii la nivel inalt sau va trebui sa-ti expui ideile si viziunea asupra unui proiect, in fata unei comisii sau a unor sefi. Iar pentru ca esti convingator si capeti din ce in ce mai multa credibilitate, nu numai ca vei fi laudat si apreciat, dar ti se vor propune noi colaborari fructuoase, sau macar vor exista niste discutii de principiu in acest sens.



Varsator

Cu siguranta ca Luna aflata in Balanta iti confera optimism, entuziasm, dar si concesivitate si rabdare in toate demersurile pe care le faci astazi. Sunt avantajati in mod special cei care sustin examene, se prezinta in fata unui auditoriu cu o lucrare, fac declaratii publice sau calatoresc. Este o zi minunata si pentru reformularea unor aspiratii si credinte, dar si pentru inceperea unor studii. In ce priveste zona sentimentala, flirturile sunt la ordinea zilei. La fel si dorinta de distractie si aventura.



Pesti

Luna plasata in zona banilor si resurselor altora, poate crea un teren favorabil beneficiilor materiale obtinute prin intermediul unei persoane apropiate. Se poate spune ca ai noroc de chilipiruri, cadouri sau castiguri facile intermediate de altii. Este un moment favorabil si pentru regandirea unei afaceri de familie sau pentru administrarea bugetului familiei. Nu este exclus sa te gandesti la o schimbare de decor in locuinta, sau chiar la o schimbare de domiciliu.