Fosila unei galaxii, descoperită la periferia Andromedei, ar putea elucida enigmele Universului

Fosila, care a fost descoperită prin intermediul unei căutări vizuale sistematice a imaginilor de studiu moștenite cu ajutorul telescopului Mayall de 4 metri, condusă de dr. David Martinez Delgado, ar putea să-i învețe pe oamenii de știință despre modul în care se formează galaxiile și ar putea confirma înțelegerea cosmologiei și a materiei întunecate.



„Am descoperit o nouă galaxie extrem de slabă ale cărei stele s-au format foarte devreme în istoria Universului nostru. Această nouă descoperire marchează prima dată când o galaxie atât de slabă a fost găsită în jurul galaxiei Andromeda, cu ajutorul unui studiu astronomic care nu a fost conceput special pentru această sarcină”, a declarat dr. Michelle Collins, astronom la Universitatea din Surrey, Marea Britanie și autorul principal al lucrării.



Denumită „Pegasus V”, galaxia pitică este situată la periferia Andromedei și pare ca are doar câteva stele rare ascunse pe cer.



„O galaxie extrem de slabă ale cărei stele s-au format foarte devreme în istoria Universului”



Descoperirea a fost făcută în colaborare cu NSF NOIRLab și cu Observatorul Internațional Gemini.



„Problema cu aceste galaxii extrem de slabe este că au foarte puține stele strălucitoare pe care le folosim de obicei pentru a le identifica și a le măsura distanțele. Cu toate acestea, într-un final, oglinda mare de 8,1 metri a Gemini ne-a permis să găsim stele vechi și slabe, ceea ce ne-a permis atât să măsurăm distanța până la Pegasus V, cât și să determinăm că populația sa stelară este extrem de veche”, a declarat Emily Charles, doctorandă la Universitatea din Surrey, care a fost de asemenea implicată în acest studiu, potrivit EurekAlert.



O galaxie pitică, recent descoperită la periferia galaxiei Andromeda



Mai multe instalații astronomice au în vedere cercetarea galaxiilor slabe în viitorul apropiat.



Noua descoperire a fost raportată în articolul intitulat „Pegasus V – o galaxie pitică, recent descoperită la periferia galaxiei Andromeda” și a fost publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.