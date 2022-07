Ce pericole ascund sucurile?

Probabil, toți adoră sucurile. Ele sînt delicioase, sănătoase și conțin mai multe vitamine decît oricare altă băutură, mai ales dacă sucul este natural.



Apropo, adesea ele pot fi preparate din legume: roșii, castraveți, varză. Dar aceste sucuri pot ajuta organismul, dar și pot aduce prejudicii.



Suc de roșii



Sucul întărește vasele capilare, reduce riscul de ateroscleroză, este bogat în vitamina C și potasiu, și reduce pofta de mîncare. Dar cel mai important, acest suc este bogat in licopen. Această substanță este utilizată în tratamentul cancerului. Este bun pentru femeile gravide și cei care răcesc des, suferă de edeme și probleme cu vasele de sînge.



Sucul de roșii este contraindicat în litiaza biliara, persoanele cu un astfel de diagnostic îl pot consuma numai după consultarea medicului.



Suc de castraveți



Acest suc regleaza tensiunea arterială și întărește vasele de sînge ale inimii. El este, de asemenea, un bun sedativ și îmbunătățește memoria. Sucul de castraveți este de neînlocuit pentru cei la care se rup unghiile: suc de castraveți conține mult potasiu și calciu. Puteți să-l utilizați pentru îngrijirea pielii, curăță porii și ajută pielea să respire.



Sucul de castraveți poate fi amestecat cu sucul morcovi și sfeclă, mere și grapefruit, sucul de coacăză neagră.



Dar trebuie să ținem minte că sucul de castraveți se consumă nu mai mult de 100 de grame pe zi. Contraindicații: calculi biliari, pietre la rinichi.



Sucul de varză



Acest suc este bogat în vitamina C și U, conține acid folic, iod și fitoncide.



Este eficient în caz de angină și bronșite, pentru prevenirea ulcerului peptic si duodenal, tratamentul tuberculozei, ajută la reducerea greutății, scăpa de insomnie, reduce nivelul de colesterol din sînge.



Dar el este util doar proaspăt. Puteți adăuga cîteva picături de suc de lămîie sau un pic de miere, dar fără sare.



Contraindicații: Sucul nu trebuie consumat în caz de acutizare a afecțiunilor gastro-intestinale.