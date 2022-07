Ce spun astrele azi, 4 iulie

Berbec

Se pare cu tu ai foarte multe treburi de rezolvat la serviciu. Relatiile colegiale devin tensionate, dar nu se recomanda sa raspunzi la provocari. Se pot declansa conflicte greu de estimat, controlat sau remediat. Ocupa-te de treburile usoare si odihneste-te mai mult. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pe cat posibil.



Taur

Cheful de distractii si aventuri te va face remarcat in anturaj astazi. Relatiile sentimentale sunt tensionate si se pot rupe definitiv. Fii prudent si evita conflictele cu cei dragi. Pentru altii, copiii si problemele lor alcatuiesc subiectul principal al zilei. Spre seara, astrele iti recomanda sa te ocupi de un hobby. Esti foarte creativ in aceasta perioada si bine ar fi sa-ti pui ideile in aplicare.



Gemeni

Prima zi a sapatamanii iti aduce in atentie casa, patrimoniul si relatiile familiale. Sunt momente bune de a te ocupa de curatenii generale, reparatii curente sau te poti gandi la achizitionarea unei locuinte noi. Verifica sursele de apa din spatiul locativ. Mentalul cotidian se afla intr-un con de umbra, recomandabila fiind evitarea deciziilor majore.



Rac

Se pare ca esti mai mult pe drumuri. Intalnirile sau dialogurile cu rudele si prietenii apropiati pot fi frecvente, dar si tensioante. Gandirea si comunicarea sunt defectuoase, asa incat nu lua de bun informatiile pe care le primesti astazi. Componenta educationala este accentuata. Te poti inscrie la forme de scolarizare pe termen scurt sau poti finaliza unele in care esti deja implicat.



Leu

Capitolul financiar iti deschide saptamana. Poti primi cadouri, recompense sau se poate rediscuta remuneratia primita de la un loc de munca. Tentatia cheltuielilor extravagante este la cote inalte. Fii prudent si chletuieste strictul necesar. Recomandabil este sa-ti verifici bugetul de venituri si cheltuieli. Energia vitala fluctueaza destul de mult. Spre seara orienteaza-te spre cele sufletesti.



Fecioara

O zi dinamica! Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Dozeaza-ti eforturile si nu pune la suflet chiar totul. Spre seara pot aparea probleme legate de bani. Verifica bugetul de venituri si cheltuieli.



Balanta

Fii cât mai retras! Sufletul tau are nevoie de odihna si introspectie. Sunt posibile stari neplacute, dar evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pe cat posibil. S-ar putea sa descoperi diverse lucruri tainuite demult, legate de colegii de serviciu. Nu da frau liber primului impuls de a rupe relatii vechi. In a doua parte a zilei te vei simti mai bine.



Scorpion

Prietenii si protectorii sunt subiectele favorizate. Se pare ca primesti multa sutinere din partea acestora, dar ti se si cere un fel de plata. Unele relatii mai vechi se pot strica definitiv. Evita conflictele, comunica strictul necesar si discerne cu atentie ce relatii doresti sa pastrezi in continuare in viata ta. Nu lua de bun chiar tot ce ti se spune.



Sagetator

Interesanta zi la capitolul cariera. Sunt posibile discutii contradictorii cu un sef, de aceea fii prudent si asculta cu atentie ce ti se spune. Exista varianta imbunatatirii statutului social sau, in functie de caz, pot aparea si neplaceri. Familia iti este alaturi, dar nu cum ai dori tu. Bine ar fi sa gasesti un echilibru intre activitatile sociale si treburile gospodaresti.



Capricorn

Poti aborda relatiile cu strainatatea si studiile pe termen lung. Demersurile pentru calatoriile in afara granitelor tarii pot cunoaste turnuri neasteptate. Daca esti nevoit sa calatoresti, verifica atent toate detaliile si pleaca doar daca este absolut necesar. Gandirea si comunicarea sunt defectuoase, asa incat evita semnarea actelor, examenele si interviurile importante.



Varsator

Ocupa-te de chestiunile financiare, in mod special de banii si bunurile comune cu ceilalti. Ai avea succes in achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Totusi, fii prudent, intrucat discordia iti poate crea neplaceri greu de estimat si controlat. Tentatia de a profita de avutul altora este destul de mare, insa nu este recomandabil.



Pesti

S-ar putea sa fii nevoit sa te ocupi de chestiuni ce privesc viata de cuplu. Relatia cu partenerul de viata este destul de dinamica si se recomanda multa prudenta. Se pot strica definitiv relatii vechi. Daca esti implicat in proiecte sau colaborari s-ar putea sa apara disensiuni intre colaboratori. Verifica permanent situatia etapelor de lucru si oamenii implicati.