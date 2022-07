Unele obiceiuri bune sînt inutile

Experţii au întocmit o listă de obiceiuri sănătoase, cu care degeaba ne pierdem timpul.



Printre obișnuințele zadarnice cercetătorii au identificat vizitarea dentistului de două ori pe an. După cum s-a dovedit, iniţial sfatul a venit de la publicitate pastei de dinți și nu este confirmat de cercetările științifice. Puteţi vizita dentistul și o dată pe an, dacă aveți dinţii şi gingiile sănătoase.



Nu are nici o valoare și părerea că nu trebuie să luaţi masa după ora 20. Cercetătorii susțin că nu există nici o diferență în a mînca la 6-30 dimineața sau 20-20 seara. Dacă te duci la culcare fflămînd, nu vei dormi liniștit.



Scanarea anuală a corpului este, de asemenea, inutilă, deoarece de foarte multe ori nu dă rezultatele dorite.



Ideea că nu se poate de mîncat mîncarea fierbintenu este corectă, deoarece temperatura înaltă are un efect pozitiv asupra metabolismului organismului, ducînd la arderea de calorii.



La periajul dinților nu este necesar să se utilizeze o periuță de dinți aspră, o periuță moale la fel de bine curăță dinții și mai puțin rănește gingiile și dinții. Principalul este ca dinţii să fie curățați corect și minuțios. Ei chiar pot fi curăţați doar o dată pe zi, bazîndu-ne pe faptul că placa bacteriană se formează timp de 24 de ore.



În acest caz, un periaj temeinic o dată pe zi este chiar mai util decît de două ori pe zi, dar mai rapid. Cel mai bine este să te speli pe dinți înainte de culcare, deoarece formarea salivei contribuie la lupta împotriva plăcii bacteriene şi reduce producerea acesteia.



Medicii stomatologi recomandă de asemenea folosirea aței dentare, utilizarea ei regulată reduce riscul cancerului gastric.