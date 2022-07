Ce spun astrele azi, 1 iulie

Berbec

Luna din Leu te face astazi dornic sa iesi la rampa. Vrei sa te afirmi, dar acest impuls nu ar trebui sa se manifeste cu orice pret. Daca te dai prea mult peste cap, risti sa pierzi totul. In cuplu, ar trebui sa te impaunezi cat mai putin. Partenerul s-ar putea sa te considere cam arogant si sa te taxeze. Berbecii care isi iau astazi nasul la purtare si ajung precum Pinocchio, o patesc. Li se taie… nasul. Prin urmare, ei ar trebui sa fie cat mai naturali si sa nu incerce sa epateze in mod artificial.



Taur

Agitatie mare pe capul Taurilor astazi. Ei isi pun in gand sa faca mult zgomot acasa. Iar pentru asta, sunt dispusi sa se ia la tranta cu oricine. Totul capata astazi un accent imperativ: asa vrea Taurul, intocmai trebuie sa se faca. Prin umare, nativii acestei zodii sunt destul de pusi pe cearta si de inflexibili. Tocmai de aceea, trebuie sa accepte si alte puncte de vedere, mai ales ca judecata lor ar putea fi prea subiectiva. Poate ar fi cazul sa mai amane cateva zile deciziile care pot afecta familia si locuinta.



Gemeni

Gemenii se bucura astazi de protectie din partea astrelor. Mai ales cei care sustin examene sau pleaca la drum. Gemenii sunt elocventi, stiu sa plaseze la momentul potrivit cuvantul cheie care sa induplece interlocutorul. De felul lor, Gemenii vorbesc oricum mult, numai ca astazi au sansa de a vorbi si cu folos. Se pot parafa intelegeri astazi sau chiar contracte. Gemenii care activeaza in domeniul vanzarilor sau al relatiilor publice isi pot da astazi masura talentului.



Rac

Pentru Raci, se arata o zi destul de costisitoare. S-ar putea ca ei sa-si doreasca sa faca astazi cumparaturi si sa-si procure obiecte pretioasae ori bunuri scumpe de uz casnic. Important este imboldul care ii face sa dea spargerea la pusculita. Daca vor sa cumpere te miri ce doar pentru a demonstra ca isi permit, atunci rationamentul este gresit, iar fapta lor nu se poate numi decat “risipa”. De aceea, Racii ar trebui sa cheltuiasca astazi rational, doar pe ceva ce s-ar putea incadra la capitolul “investitii”.



Leu

Leii au toate sansele sa atinga astazi punctul de fierbere. Si nu de la temperatura de afara. Ei simt acum un freamat interior care nu le da pace. Vor sa arate cine sunt, sa dea tot ce au ei mai bun. Isi doresc sa arate mai bine, sa se faca cunoscuti, sa fie apeciati la adevarata lor valoare. Leii isi vor investi toata energia in aceasta directie a afirmarii. Si nu e rau deloc, pentru ca asta ii poate face sa se simta impliniti.



Fecioara

Fecioarele sunt astazi cea mai sensibila zodie din punct de vedere medical. De aceea, cei peste doi litri de apa care trebuie consumati pot fi astazi vitali. Circulatia sanguina si, in special, inima, pot intra in zona de risc a Fecioarelor: palpitatii, senzatie de sufocare, hipertensiune, etc. De aceea, Fecioarele care tot amana o vizita la medic de ceva timp ar trebui sa isi ia astazi inima in dinti si sa mearga la cabinet. Ele ar trebui sa accepte astazi sfaturi legate de protejarea sanatatii si de imbunatatirea stilului de viata.



Balanta

Balantele par a fi astazi in centul atentiei. Simpla lor prezenta este suficienta pentru a se face remarcate. Incaperea unde intra o Balanta se poate lumina de-a dreptul. Balantele parca radiaza, sunt pline de idei si de buna dispozitie. Ele pot fi astazi sufletul intalnirilor sau petrecerilor, daca este cazul. Balantele pot innoda astazi foarte usor relatii de prietenie si pot cunoaste persoane influente.



Scorpion

Scorpionii au astazi o zi plina de ambitie. Cariera ar putea sa le intunece mintile. De aceea, orice Scorpion ar trebui sa isi cunoasca foarte bine scopurile, pentru a-si putea dirija corect energiile. Scorpioul care stie exact ce vrea, are mari sanse sa obtina. Cel care bajbaie dornic de afirmare la modul abstract, va ramne cu nazuintele. Poate fi o zi a deciziilor majore pentru Scorpioni.



Sagetator

Luna in Leu le confera astazi Sagetatorilor puterea de a-i inspira pe altii. Sagetatorii pot fi luati drept etalon. Cel mai avizat sfat pentru oricine il poate da astazi un Sagetator, fie ca e vorba de afaceri, de dragoste sau de viata, in general. Sagetatorii pot fi recunoscuti acum drept autoritati in domeniul lor de competenta. La Sagetatori se poate merge astazi ca la izvorul de intelepciune de unde se adapa toata lumea.



Capricorn

Capricornii au astazi impulsul de a-i lua pe ceilalti la bani marunti. Daca cineva a apucat sa faca o promisiune Capricornuluii si nu s-a tinut de ea, e vai si amar. Capricornii nu uita si nu iarta nimic, asa ca vorbele lor vor acoperi un registru de la aspru la agresiv. De aceea, nativilor acestei zodii li se recomanda sa fie astazi cat mai putin pretentiosi cu ceilalti. Una peste alta, ei actioneaza ca factori de mobilizare si de dinamizare a persoanelor din jurul lor.



Varsator

Varsatorii au astazi puterea sa suceasca mintile oricui, cu o singura conditie: daca mai au suficienta energie dupa ce partenerul de viata le-a sucit lor mintile. Luna din Leu are un efect de bumerang astazi pentru Varsatori. Pe de o parte, partenerii de viata ii pot coplesi pe Varsatori cu nemultimuri. Pe de alta parte, in arena publica, Varsatorul este imbatabil. De aceea, solutia pare simpla pentru el: sa se eschiveze acasa si sa isi descatuseze exuberanta in deplasare.



Pesti

Arde! Asta poate fi impresia pe care o au astazi Pestii la serviciu. Parca orice sarcina are caracter urgent. Totul are termen de livrare ziua de ieri. Pestii sunt la foc automat astazi, trebuie sa dreaga ce au stricat altii, trebuie sa se incadreze in timp si trebuie sa mai dea si randament. De aceea, prima regula pentru ziua de azi ar fi sa-si pastreze calmul. Chiar daca nu termina tot ce si-au propus, nu e un capat de tara. Ei trebuie sa evite superficialitatea, pentru ca nu le sta in fire si sa lucreze meticulos, asa cum le place.