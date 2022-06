Protestele antiguvernamentale din Moldova, în presa europeană

Protestul amplu din 19 iunie, din Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat peste 40 de mii de oameni, a ajuns subiect în presa internațională. Publicația europeană „EU Reporter” descrie într-un articol situația economică dificilă și crizele sociale din Moldova, provocate de actuala guvernare și că atât majoritatea parlamentară, cât și președintele țării, Maia Sandu, și Guvernul PAS, nu sunt în stare să propună soluții eficiente pentru a rezolva problemele cu care se confruntă țara și cetățenii ei. Toate acestea înainte ca Republica Moldova să obțină statutul de candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană.



„EU Reporter” face referire la interviul președintelui Maia Sandu acordat recent postului public de radio francez „Radio France Internationale”, în care recunoaște că nu are soluții și că nu există soluții bune pentru situația în care se află moldovenii, dar având în vedere că trăim într-o țară liberă, protestele sunt firești și oamenii au dreptul să-și manifeste nemulțumirile în stradă.



În consecință, scrie „EU Reporter”, ca urmare a unor astfel de declarații și atitudine din partea guvernării, nu este de mirare că zeci de mii de oameni au ieșit în masă, în centrul Chișinăului, ca să protesteze. Manifestația a fost organizată de Mișcarea civică „O viață nouă”, care are scopul de a îndepărta Guvernul de la guvernare, pe cale democratică și pașnică, precum și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.



Publicația europeană face referire la doleanțele exprimate de reprezentanții formațiunii politice de opoziție - Partidul „ȘOR”, deputații Marina Tauber și Vadim Fotescu, precum și Dinu Țurcanu, președintele unuia dintre cele mai mari raioane din țară - Orhei. De asemenea, cotidianul de limbă engleză înșiruie nemulțumirile cetățenilor de rând, participanți la protest, față de scumpirile fără precedent pentru gaze, energie electrică, carburanți și alimente și că cel mai mult au de suferit din această cauză clasa de mijloc. Totodată, a fost menționat faptul că, în cadrul protestului, a fost adoptată o rezoluție prin care se atrage atenția întregii țări, dar și comunității internaționale asupra situației critice în care a ajuns Republica Moldova.



La final, „EU Reporter” accentuează faptul că odată ce Moldova a obținut statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, Guvernul trebuie să caute urgent soluții eficiente pentru haosul economic și social existent și să le implementeze în timp util și consecvent. În cazul în care inflația va fi lăsată să atingă apogeul, fără îndoială, orice următor pas al Moldovei spre integrarea europeană va întârzia. În plus, această situație nu va face decât să sporească intenția cetățenilor de a protesta masiv. Problema e că președintele țării a spus că „nu există soluții bune pentru aceste probleme”. Cu siguranță aceste soluții nu pot fi oferite de actualul guvern condus de PAS, au conchis jurnaliștii de la „EU Reporter”.