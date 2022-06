Prințul Charles va refuza de acum încolo donații mari de bani cash, după scandalul cu șeicul din Qatar

Prințul Charles nu va mai accepta donații mari în numerar pentru organizațiile sale caritabile, a anunțat, miercuri, o sursă din Casa Regală britanică, conform The Guardian. Anunțul vine după ce moștenitorul coroanei britanice a fost criticat dur pentru că ar fi primit 3 milioane de euro într-o valiză de la un șeic din Qatar.



The Sunday Times a relatat, anterior, că prințul Charles a acceptat personal donația trimisă către Organizația Caritabilă Prince of Wales de șeicul Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, un fost prim-ministru al Qatarului. Conform informațiilor din articolul de presă, cele trei donații au fost făcute între 2011 și 2015.



Clarence House a reacționat la articolul de presă și a precizat că donațiile de la șeic au fost transmise imediat către una dintre organizațiile caritabile ale prințului și că au fost urmate toate procedurile corecte.



O sursă din Casa Regală britanică a mai precizat că succesorul reginei Elisabeta „acționează după sfatul consilierilor”.



„Situațiile și contextele se schimbă de-a lungul anilor. Pot să spun cu certitudine că după mai mult de o jumătate de deceniu, situația a evoluat, că acest lucru nu s-a mai întâmplat și că nu se va mai întâmpla din nou. Ce a fost atunci a fost atunci”, a spus sursa citată, conform The Guardian.



Deși nu există nicio dovadă sau sugestie că s-ar fi întâmplat vreo ilegalitate, sau că Charles a oferit ceva în schimbul acelor bani, criticii săi spun că acuzațiile arată că moștenitorul coroanei britanice nu are o judecată bună.



„Banii au fost trimiși imediat organizațiilor sale caritabile, iar aceste organizații sunt cele care au decis să accepte acești bani. Decizia este a lor. Și au făcut acest lucru, și după cum au confirmat, au îndeplinit toate procedurile corecte. Auditorii au verificat totul”, a mai precizat sursa citată.



Recent, poliția metropolitană din UK investighează acuzații în legătură cu altă organizație caritabilă a prințului Charles, The Prince’s Foundation, care ar fi implicată într-o schemă prin care un milionar saudit sa fi urmat să fie înnobilat și să primească cetățenia britanică în schimbul unor donații generoase.