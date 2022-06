Cîteva plante care scad tensiunea arterială

Daca suferi de hipertensiune arteriala, este bine de stiut ca exista unele tratamente naturiste ce ajuta la corectarea ei. De exemplu, daca vei cere sfatul unui medic fitoterapeut, acesta iti poate recomanda o serie de remedii din plante care au proprietati antihipertensive. Acestea, luate la recomandarea medicului, te vor ajuta sa reduci hipertensiunea arteriala intr-un mod natural, insa mare atentie: au efecte secundare, deci nu depasi doza recomandata de medic!



Exista mai multi factori care contribuie la cresterea tensiunii arteriale, cum ar fi: mostenirea genetica, stresul, alimentatia, fumatul si lipsa exercitiilor fizice. Deoarece este in mare parte asimptomatica, hipertensiunea este cunoscuta si sub numele de "ucigasul tacut". Tocmai de aceea, este important sa iti masori tensiunea arteriala cu regularitate si sa incerci si cateva dintre plantele medicinale cu actiune hipotensiva, care reusesc sa regleze nivelul prea mare al tensiunii arteriale. Aceste plante sînt ca niste "medicamente" antihipertensive.



1. Antihipertensive din natura: busuioc



Busuiocul este o planta delicioasa, care se potriveste de minune intr-o varietate de preparate culinare. De asemenea, el poate sa iti scada tensiunea arteriala. Extractul de busuioc, asa cum s-a dovedit, scade tensiunea arteriala, desi doar pentru un timp scurt. Este simplu sa adaugi busuioc proaspat in alimentatia ta si, cu siguranta, nu are cum sa iti faca rau.



2. Antihipertensive din natura: scortisoara



Un alt condiment care nu necesita un efort prea mare ca sa il incluzi in alimentatia ta zilnica este scortisoara. Si tot ea poate sa reduca valoarea tensiunii arteriale, atunci cand este prea mare. Consumand scortisoara in fiecare zi, acest lucru poate reduce tensiunea arteriala la oamenii care sufera de diabet, potrivit healthline.com.



3. Antihipertensive din natura: cardamom



Acesta este un condiment care provine din India. Un studiu care a analizat efectele cardamomului asupra sanatatii a aratat ca participantii au observat o reducere semnificativa in cazul tensiunii arteriale dupa ce au luat zilnic cardamom, pe o perioada de cateva luni.



4. Antihipertensive din natura: seminte de in



Semintele de in sînt bogate in acizi grasi Omega-3, care au puterea de a reduce tensiunea arteriala in mod semnificativ. Ele te pot proteja ateroscleroza, o maladie cardiovasculara cu puternice efecte, reducand nivelul colesterolului seric, imbunatatind toleranta la glucoza si actionand ca un antioxidant.



5. Antihipertensive din natura: usturoi



Usturoiul, acest condiment foarte aromat, poate face mai mult decat sa dea gust mancarurilor tale. Usturoiul are capacitatea de a reduce tensiunea arteriala, facand ca vasele tale de sange sa se relaxeze si sa se dilate. Acest lucru permite sangelui sa circule mai bine si astfel este redusa presiunea sangelui.



6. Antihipertensive din natura: ghimbir



Ghimbirul te poate ajuta sa tii sub control tensiunea arteriala, mai ales ca s-a demonstrat ca imbunatateste circulatia sangelui si relaxeaza muschii din jurul vaselor de sange. In plus, ghimbirul este un ingredient care poate fi adaugat cu usurinta atat in retele de bauturi, cat si in preparate culinare.



7. Antihipertensive din natura: seminte de telina



Poate nu stiai, insa semintele de telina sînt folosite in anumite tari pentru a da savoare supelor, tocanitelor si altor preparate. Inca de demult, telina a fost folosita in China pentru a trata hipertensiunea, iar studiile arata si ca este intr-adevar un aliat eficient. Poti sa folosesti semintele pentru a reduce tensiunea arteriala, insa poti sa transformi intreaga planta intr-un delicios suc de telina. In plus, telina este un excelent diuretic, lucru care poate explica efectele sale asupra tensiunii arteriale.



8. Antihipertensive din natura: gheara-matei / gheara-pisicii



Aceasta planta medicinala numita si gheara-matei este folosita in medicina traditionala chineza pentru a trata hipertensiunea, cat si alte probleme neurologice. Studiile facute despre gheara-matei, ca tratament pentru hipertensiune, indica faptul ca planta poate fi de ajutor in reducerea tensiunii arteriale, actionand asupra canalelor de calciu din celulele corpului. Planta se gaseste sub forma de suplimente.



Daca te gandesti sa incerci plantele acestea din motive medicale, pe post de antihipertensive, fie ca este vorba de folosirea intregii plante sau de un supliment alimentar, discuta inainte cu medicul tau. Unele plante antihipertensive, in special daca sînt consumate in cantitati mari, pot avea efecte secundare neplacute sau pot sa intervina in actiunea altor medicamente.