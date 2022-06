Ce spun astrele azi, 29 iunie

Berbec

O zi cu emotii intense legate de un raspuns pe care il astepti din partea conducerii sau a unui colaborator. De asemenea, poti avea sentimentul ca lucrurile iti scapa de sub control in sfera profesionala si tocmai de aceea, esti tentat sa aplici niste masuri drastice, mai ales daca ai o functie de conducere. Dupa-amiaza este mult mai relaxata, poate si pentru ca gasesti o cale de iesire dintr-o problema dificila la locul de munca. Totusi, in plan financiar se mentin aspectele frumoase, care anunta oportunitati de crestere a veniturilor.



Taur

Astazi este activata zona documentelor, studiilor, examenelor si calatoriilor. Toate aceste domenii pot fi generatoare de stres, nesiguranta, confuzie, dar si ambitie, determinare si dorinta de succes. Cu alte cuvinte, demersurile intreprinse astazi, desi se deruleaza cu dificultate, au mari sanse de reusita, tocmai pentru ca nu stii sa admiti niciun refuz sau esec. Dupa-amiaza asisti la discutii interesante, din care iti poti extrage un pont sau o informatie vitala. Sunt posibile si planuri de calatorie.



Gemeni

Finantele sunt preocuparea ta principala in aceste zile, poate si pentru ca au tot aparut cheltuieli neprevazute, ti s-au sistat niste fonduri sau ti-a fost refuzata o cerere de imprumut. Dar cum tot raul este spre bine, aceasta situatie te va determina sa-ti pui imaginatia si creativitatea la treaba, pentru a gasi noi mijloace, eventual noi activitati in care sa te implici pentru a-ti spori veniturile. Se pare ca aceste solutii vin in aceasta dupa-amiaza, cu ajutorul cuiva drag din familie.



Rac

Astazi e Luna noua in Rac, spatiu pentru nou inceput si semn ca te preocupa foarte mult comportamentul tau, atitudinea pe care o adopti in lume, feed-back-ul pe care il primesti de la cei din jur, in urma gesturilor si actiunilor tale. Numai ca s-ar putea ca aceste semnale care vin spre tine sa nu fie tocmai cele asteptate, ci dimpotriva. Incearca sa nu iei personal fiecare observatie pe care o primesti ci sa adopti o atitudine detasata si constructiva. Dupa-amiaza iti poate aduce discutii si intalniri benefice. Pot veni vesti bune despre un proiect.



Leu

Probabil ca nu esti in cea mai buna forma, mai ales din punct de vedere emotional, dar si din punct de vedere fizic. E o zi cu Luna noua in Rac, un semn situat intr-o zona a discretiei, dar si melancoliei, izolarii si pesimismului. Asadar, ar fi bine ca astazi sa te rezumi la a rezolva doar problemele urgente, fara a-ti propune obiective dificile si numeroase. Totusi, este o zi buna pentru documentare si asimilare de informatii. S-ar putea ca dupa-amiaza sa-ti ajunga niste zvonuri importante la ureche sau sa participi la niste discutii de culise referitoare la niste oportunitati profesionale.



Fecioara

Astazi ai tendinta de a fi rigid in relatiile cu prietenii si in general cu persoanele din anturajul apropiat, dar mai ales cu persoana draga. Vrei sa ai lucrurile sub control, tinzi sa fii posesiv, iar ceilalti se pot simti inconfortabil in preajma ta. Incearca asadar sa le dai mai mult spatiu celor din jur, sa fii ceva mai permisiv si tolerant. Daca vei adopta aceasta atitudine, nu vei regreta, mai ales ca astfel poti salva o relatie. Vei realiza cu bucurie acest lucru, spre dupa-amiaza.



Balanta

Pot exista tensiuni in relatiile cu sefii sau apar niste schimbari in sfera profesionala (poate niste reguli stricte sau impuneri). Cert este ca pot aparea frustrari, nemultumiri si revolte interioare puternice. Daca poti sa ramai rezervat, daca nu te grabesti sa bati cu pumnul in masa, vei vedea ca dupa-amiaza atmosfera se mai detensioneaza, chiar daca inca nu apar solutii concrete. Daca esti sef, probabil ca vei avea accese de autoritate care vor starni reactii ostile. Si in acest caz, e nevoie de cumpatare.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa constati unele lacune in pregatirea ta profesionala sau sa fii pus in situatii care-ti testeaza abilitatile si conostintele. Poate fi vorba despre un examen, un interviu sau o prezentare in fata unei comisii. Oricum, ti se cere precizie, rigurozitate si seriozitate. Probabil ca experientele de astazi, unele stanjenitoare, te vor ambitiona sa te perfectionezi din punct de vedere profesional, probabil prin niste cursuri sau prin documentare individuala.



Sagetator

Finantele si administrarea lor iti capteaza toata atentia astazi. As spune ca ceri si primesti sprijin sau ca identifici o cale prin care sa castigi bani cu ajutorul altora. De asemenea, poate fi vorba despre o finantare sau o sponsorizare facilitata de o cunostinta. In orice caz, intr-un fel sau altul, astazi schimbi ceva in domeniul financiar, in sensul ca gasesti noi culoare de actiune pentru a castiga bani mai usor, folosind calitati sau resurse de care altii dispun.



Capricorn

Segmentul vizat in aceasta zi si aflat inca sub influenta Lunii Noi din Rac, este cel relational. Este posibil ca ziua de astazi dar si urmatoarele saptamani, sa-ti aduca experiente frumoase relationale, fie ca este vorba despre relatie de cuplu sau parteneriat de afaceri. Cu alte cuvinte, pot sa apara noi relatii constructive si frumoase in viata ta, sau se dezvolta armonios cele pe care le ai in prezent. Fii atent la persoanele cu care intri in contact astazi si asculta cu atentie ce au acestea sa-ti spuna.



Varsator

Ziua de astazi anunta schimbari in domeniul profesional, mai bine zis, este vorba despre un nou inceput: poate o schimbare de atitudine, poate un nou colectiv sau chiar o noua slujba. Oricum, se pune problema unei imbunatatiri a situatiei locului de munca. Unii Varsatori care-si cauta loc de munca au mari sanse sa-l gaseasca pe cel potrivit. Altii vor sa se repozitioneze, sa creasca, sa evolueze. Este o zi excelenta si pentru investitii sau afaceri.



Pesti

O zi de maxima feritilitate in ce priveste domeniul afectiv, dar si sub aspectul noilor proiecte. Este posibil sa te implici intr-o noua relatie afectiva, care are mari sanse sa creasca frumos. De asemenea, daca te afli intr-o relatie mai veche, aceasta intra intr-o noua etapa, mult mai romantica si poate deveni mult mai stransa. Pe de alta parte, ziua de astazi creste fertilitatea la propriu, asa ca nu e exclusa conceperea unui copil sau nasterea unui proiect de suflet.