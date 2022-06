Schimbare majoră în educație. Universitatea Agrară, Universitatea de Educație Fizică și alte instituții nu vor mai exista

Ministrul Educației, Anatol Topală, a anunțat astăzi, 27 iunie, schimbări majore la capitolul educației superioare din Republica Moldova. Potrivit oficialului, în Moldova începe cel mai important proces de modernizare a universităților și a sistemului de cercetare din ultimii ani.



Prin urmare, până la începutul noului an de studii vor fi realizate următoarele schimbări.



1. Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

Academia de Administrare Publică

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Institutul de Fizică Aplicată

Institutul de Chimie

Institutul de Ecologie și Geografie

Institutul de Geologie și Seismologie

Institutul de Zoologie

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Institutul de Istorie

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.



2. Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”

Institutul de Energetică

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.



3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

Universitatea de Stat din Tiraspol

Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia

Institutul de Științe ale Educației

Institutul de Formare Continuă.



4. Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin absorbția Institutului Național de Cercetări Economice.



5. Se transmite exercitarea funcției de fondator al Academiei de Muzică, Teatru, Arte Plastice și a Institutului Patrimoniului Cultural de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii.



Ministerul va susține financiar procesul de modernizare a universităților. Pentru realizarea acestui scop vor fi alocate peste 700 de milioane de lei.



Potrivit ministrului, „la ora actuală, avem prea puțini studenți și prea multe universități. La nivel mondial, se tinde spre concentrarea resurselor, nu spre dispersarea acestora. Astfel, Danemarca, Olanda, Franța, Țările Baltice sunt exemple de succes în realizarea unor asemenea procese de concentrare a resurselor. Competența este prea dispersată. Suntem o țară prea mică pentru a pretinde că putem asigura studii de calitate la același program de studii în 6-7 sau mai multe universități. Influența slabă a cercetării asupra procesului de instruire: Două elemente-cheie definesc o instituție modernă și inovativă de învățământ superior, și anume: predarea bazată pe cercetare și cercetarea bazată pe predare.”



De asemenea, Topală a mai adăugat că necesitatea și argumentarea acestei modernizări se cunosc încă din 2015. „Subiectul a fost pe larg dezbătut încă de atunci, dar cu regret acest proces a fost tergiversat. Noi considerăm că nu mai putem întârzia această modernizare.”



Potrivit ministerului, procesul de reorganizare este planificat între perioada de absolvire a studiilor și începutul noului an de studii. „Admitere la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.”



Amintim că, în anul 2020, Institutul de Relații Internaționale din Moldova și Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir au fost absorbite de Universitatea de Stat din Moldova.