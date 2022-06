Cum faci față unui val de căldură? 5 sfaturi pe timp de caniculă

La sfârșitul lunii iunie 2021, un val de căldură fără precedent și periculos a cuprins nord-vestul Pacificului din Statele Unite. În 2022, temperaturile doboară recorduri chiar mai devreme, nu doar în SUA, ci și în Europa și Asia.



Temperaturile din Madrid, Spania au atins 40 grade Celsius pe 14 iunie 2022. Este a doua oară într-o lună când mercurul a depășit această valoare în Spania. Alte orașe mari din Europa, inclusiv Paris, Roma și Londra, se pregătesc pentru temperaturi similare. La sfârșitul lunii aprilie, temperaturile din India au crescut la niveluri record, atingând 45,9 grade Celsius în Prayagraj și Uttar Pradesh și 45,1 grade Celsius în Rajasthanul de Vest. India a înregistrat, de asemenea, cea mai fierbinte lună martie de când au fost începute înregistrările meteorologice, în urmă cu mai bine de 120 de ani.



Statele Unite înregistrează temperaturi similare, deoarece propriul val de căldură masiv acoperă aproape întreaga țară. Din California până în Colorado sau Carolina de Sud, puține state sunt ferite de căldura apăsătoare. Serviciul Național de Meteorologie spune că temperaturile record ar putea apărea în peste 100 de orașe. Există mai multe motive pentru care aceste tipuri de temperaturi ridicate sunt problematice pentru rezidenți. În primul rând, oamenii nu sunt obișnuiți cu acest tip de căldură intensă. Și în al doilea rând, mulți locuitori nu au aer condiționat, ceea ce poate face ca aceste valuri de căldură să fie mortale, indică How Stuff Works.



Organizația Mondială a Sănătății spune că expunerea în timpul acestor valuri de căldură poate provoca epuizare, confuzie sau chiar atacuri de cord și poate exacerba condițiile de sănătate existente, cum ar fi bolile cardiovasculare și respiratorii. Dar este relativ ușor să prevenim aceste tipuri de efecte adverse asupra sănătății, în timpul unui val de căldură, cu cele mai bune practici și doar dacă avem grijă de prietenii, familia și vecinii noștri.



Ce este un val de căldură?



Ai crede că ar fi ușor să definești ce este acela un val de căldură, dar de fapt nu este. Nici măcar Organizația Meteorologică Mondială (OMM) nu are o definiție standard pentru valul de căldură. Deși definirea a ceea ce constituie un val de căldură ar putea fi dificilă, a fi de acord că acestea se intensifică pare a fi ușor. Raportul special al Programului de cercetare al schimbărilor globale din SUA, privind știința climei, arată că temperatura aerului la suprafață a crescut cu aproximativ 1,0 grade Celsius între 1901 și 2016.



Iar raportul arată că perioada actuală este cea mai caldă din istoria civilizației moderne. În ultimii ani, lumea a cunoscut cele mai calde temperaturi înregistrate. Aceste tendințe meteorologice și valuri de căldură sunt de așteptat să continue, potrivit raportului.



Deci, ce trebuie să facă un om? Cum ar trebui să planificăm să ne descurcăm în viitor, când aceste temperaturi arzătoare vor deveni tot mai ridicate? Un lucru este să aveți un plan de siguranță pentru valul de căldură și o doză sănătoasă de respect pentru potențialul distructiv al acestei forme de vreme extremă. Iată cinci sfaturi de siguranță pentru valurile de căldură care vă vor ajuta să faceți față pericolelor:



1. Îmbracă-te raportat la vreme



Poate părea o idee lipsită de logică elementară, dar în timpul unui val de căldură, trebuie să te îmbraci corespunzător. Purtați îmbrăcăminte largă, de culoare deschisă.



Îmbrăcămintea cu protecție UV și contra umezelii este indicată dacă trebuie să lucrați sau să fiți afară. Acest lucru vă va proteja pielea de arsurile solare și va ajuta la absorbția transpirației pentru a vă menține puțin mai rece. Asigurați-vă că vă protejați fața, mâinile și orice altă zonă de piele expusă cu protecție solară și purtați o pălărie și ochelari de soare.



2. Evitați activitățile epuizante exterioare



Dacă este posibil, participați la activități în aer liber în timpul orelor de dimineață sau amânați-le până seara, atunci când temperaturile sunt mai scăzute. Faceți pauze frecvente la umbră.



Dacă lucrezi afară în căldură și activitatea îți face inima să bată cu putere sau îți lipsește aerul, oprește-te și intră înăuntru pentru a te răcori și a te odihni, mai ales dacă te simți amețit, confuz sau leșin. Dacă lucrați în căldură, verificați-vă colegii – și rugați-i să vă verifice. Bolile legate de căldură te pot face confuz sau chiar să-ți pierzi cunoștința.



3. Fiți hidratați tot timpul



Transpirația este modalitatea corpului de a regla temperatura, dar acea pierdere de umiditate trebuie reînnoită în mod regulat. Dacă trebuie să fii afară în timpul unui val de căldură, este imperativ să bei, chiar dacă nu ți-e sete.



Evitați băuturile zaharoase sau alcoolice pentru că acestea te vor face de fapt să pierzi mai multe lichide. De asemenea, doriți să rămâneți la băuturi care nu sunt super reci. Sună nebunesc, nu? Dar apa rece ca gheața poate provoca de fapt crampe stomacale. Dacă țineți o dietă restrictivă de lichide sau aveți o problemă cu retenția de lichide, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a bea mai mult decât cantitatea prescrisă în mod normal.



4. Căutați răcoarea



În mod ideal, în timpul unui val de căldură, doriți să stați în interior, unde există aer condiționat. Dacă acest lucru nu este posibil, multe orașe deschid centre de răcire în timpul valurilor de căldură pentru a oferi ușurare cetățenilor, în special în zonele în care aerul condiționat nu există.



De asemenea, puteți încerca să mergeți într-un loc public care are aer condiționat, cum ar fi o bibliotecă, un mall sau un cinematograf, presupunând că sunt deschise acolo unde locuiți. Puteți purta o mască pentru siguranța COVID-19 și puteți practica distanțarea socială.



5. Ajutarea celor care au cea mai mare nevoie



Bolile legate de căldură pot afecta pe oricine, dar unii oameni sunt în mod deosebit expuși riscului. Dacă locuiți cu sau cunoașteți persoane care se încadrează în oricare dintre aceste categorii, verificați-le frecvent în timpul unui val de căldură.



-copiii și tinerii;

-bătrânii și bolnavii;

-animalele;

-persoanele supraponderale;

-persoanele lipsite de aer condiționat;

-oamenii care lucrează afară.



Desigur, este de la sine înțeles că nu ar trebui să lăsați niciodată copiii sau animalele de companie într-o mașină, deoarece temperaturile pot crește în interior chiar și cu geamul ușor deschis, chiar și în lipsa unui val de căldură. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA sugerează să monitorizăm adulții cu risc, de cel puțin două ori pe zi pentru semne de epuizare de la căldură sau insolație, iar sugarii și copiii mici, chiar mai frecvent.