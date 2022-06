Foloasele sării în tratarea unor probleme de sănătate

Beneficiile sării de bucătărie pot fi observate dacă folosești acest mineral pentru tratarea leziunilor bucale, desfundarea nasului, ușurarea durerilor în gît și multe alte neplăceri legate de sănătate.



Din punct de vedere istoric, clorura de sodiu, cunoscută sub numele de sare de bucătărie, era folosită pentru conservarea alimentelor, deoarece cantitățile mari pot preveni creșterea bacteriilor care duce la deteriorarea alimentelor. Folosită în alimentație, sarea ajută la echilibrarea fluidelor, a transmisiei nervilor și contribuie la o mai bună funcție musculară.



Excesul de sare trebuie evitat, deoarece unele dovezi arată că aportul prea mare de sare ar putea fi legat de un risc crescut de cancer de stomac. Acest lucru poate avea legătură cu faptul că sporește creșterea Helicobacter pylori, un tip de bacterie asociat cu un risc mai mare de cancer de stomac. De asemenea, medicii pot recomanda scăderea aportului de sare persoanelor care suferă de hipertensiune.



Însă, pe lîngă uzul din alimentație, sarea poate fi folosită ca remediu casnic pentru diverse neplăceri sau probleme de sănătate, cum ar fi leziunile bucale, unghiile incarnate, nasul înfundat sau picioarele obosite. Cînd este folosită ca remediu pentru acest gen de probleme, sarea trebuie dizolvată în apă.



Sarea poate ajuta la vindecarea leziunilor bucale



Dacă ai o aftă sau ți-ai mușcat din greșeală obrazul sau buza, clătirea cu apă sărată poate ușura durerea și ajută rana să se vindece mai repede. Pune o jumătate de linguriță de sare într-o jumătate de pahar cu apă și clătește gura de cîteva ori. Repetă procedura de 2-3 ori pe zi.



Sarea reduce inflamația în caz de unghii încarnate



Cînd marginile unghiilor cresc în carne, iar zona respectivă se umflă, se înroșește sau chiar se infectează, vorbim de unghii încarnate. Unghiile de la degetul mare de la picior sînt mai predispuse la această problemă, deși neplăcerea poate să apară și la alte degete. Pentru a ușura durerea și inflamația, pune un pumn de sare într-un lighean și stai în el cu piciorul afectat 20 de minute, dimineața și seara. După ce scoți piciorul din apă și te ștergi, pune pe unghie un unguent de la farmacie pentru unghii încarnate și acoperă cu un bandaj. Dacă situația nu se îmbunătățește, cere sfatul medicului.



Sarea contribuie la desfundarea nasului



Dacă suferi de o răceală, de o alergie sau ți se înfundă nasul dimineața ori de-a lungul zilei, poți folosi un spray cu sare de mare sau îți poți face chiar tu acasă un remediu. Dizolvă o linguriță de sare într-un pahar cu apă călduță și, cu ajutorul unei pipete, pune cîteva picături în fiecare nară, apoi suflă nasul.



Sarea este utilă în gestionarea psoriazisului



Apa sărată bogată în minerale se află în locuri precum Marea Moartă din Israel sau laguna Albastră din Islanda. Această apă ajută la hidratarea pielii și la calmarea roșeții, iar dacă ai psoriazis sau eczeme, poate reduce acele zone de piele solzoase și inflamația.



Pentru a face acest lucru acasă, adăugați săruri de la Marea Moartă (se găsesc de cumpărat în magazine naturiste sau în farmacii) sau sare Epsom în apa de baie și stai în cadă timp de aproximativ 15 minute. Dacă nu ai astfel de săruri, chiar și o ceașcă de sare de masă obișnuită în apa de baie poate ușura aceste probleme ale pielii.



Sarea poate combate durerea în gît



Dacă durerea în gît este cauzată de o infecție bacteriană, poate fi combătută cu gargară cu apă sărată, dacă acest remediu se aplică imediat ce apare durerea (cu cît aștepți mai mult, cu atît bacteriile vor prolifera și vei avea nevoie de tratamente mai puternice).



Cînd începe să te doară în gît, dizolvă o jumătate de linguriță de sare într-o ceașcă de apă caldă și fă gargară de cîteva ori. Acest remediu poate ușura durerea și inflamația, dacă îl aplici de la debutul simptomelor de 4-5 ori pe zi. Efectul poate fi sporit dacă, pe lîngă sare, adaugi în apă și o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu.



Sarea poate revigora picioarele obosite



Două cești de sare Epsom dizolvate în 4 litri de apă caldă sînt un remediu care pare să funcționeze pentru picioarele obosite și dureroase, deoarece acest tip de sare are și magneziu, benefic pentru mușchi. Deși nu există dovezi concludente că ar putea fi absorbit prin piele, se pare că o baie de picioare în apă cu sare Epsom este de ajutor dacă ai mers mult sau dacă ai stat mult în picioare de-a lungul zilei.



Sarea poate reduce crampele de căldură



Dacă faci mișcare multă de-a lungul zilei sau muncă fizică în căldură, poți pierde lichide și sare prin transpirație, ceea ce poate duce la dureri ascuțite, în special în brațe și mușchii de la picioare. Pentru a împiedica acest lucru, trebuie să te asiguri că ai un aport mare de apă și minerale. Poți să apelezi la băuturi cu electroliți cum sînt cele sportive sau îți poți prepara acasă propria băutură sportivă, amestecînd o linguriță de sare și 1 linguriță de zahăr brun într-un litru de apă.



Sarea poate ajuta la combaterea constipației



Dacă te confrunți cu constipația, poți să apelezi la sarea Epsom. Dizovă o linguriță de sare Epsom într-un pahar cu apă, la care poți adăuga zeamă de lămîie pentru ca lichidul să aibă un gust mai bun. În principiu, după ce bei acest amestec, vei simți nevoia să mergi la toaletă cam după o jumătate de oră (sau după mai multe ore, dacă e vorba de un caz de constipație mai puternică). Atenție, dacă suferi de constipație cronică, persistentă, pe mai multe săptămîni și ai scaune de mai puțin de trei ori pe săptămînă, e necesar să ceri sfatul medicului pentru a primi un tratament adecvat.



Sarea poate reduce petele de pe dinți



Un amestec de sare cu bicarbonat folosit pentru periajul dinților o dată pe lună poate reduce petele galbene cauzate de consumul de alimente sau băuturi care colorează dinții (cafea, ceai negru sau verde, vin roșu, sfeclă, coacăze, mure etc.) ori de fumat. Atenție, nu folosi des sarea sau bicarbonatul, deoarece pot afecta smalțul dinților.