Cele mai utile plante pentru sănătate

Aceste plante nu sînt greu de plantat în propria grădină și chiar acasă pe pervazul ferestrei, dar vor fi de neprețuit pentru sănătatea dvs...



1. Busuiocul este un excelent mijloc antiviral, eficient în tratamentul tusei, util în astm, stimulează sistemul imunitar. Această plantă conține vitamina C, camfen, eugenol și cineol. Datorită acestor substanțe, uleiul esențial de busuioc ameliorează inflamația și chiar are calitățile unui antibiotic.



De mult timp se știe că busuiocul verde este un excelent dezinfectant și deodorant pentru cavitatea bucală – elimină mirosurile neplăcute, ucide bacteriile din gură.



Acest condiment are un efect ușor diuretic și ajută la reducerea nivelului de acid uric din sînge și curăță rinichii.



2. Pătrunjelul este un depozit de vitamine C și A, pentru a obține doza zilnică trebuie să consumați 50 g de pătrunjel. El este, de asemenea, utilizat pentru a normaliza tensiunea arterială, ca diuretic și coleretic. La fel ca busuiocul, pătrunjelul reîmprospătează respirația. Polizaharida de inulină, care este prezentă în pătrunjel, normalizează metabolismul glucozei și crește absorbția manganului, care este necesar pentru a avea oase și dinți puternici.



Nu se recomandă utilizarea patrunjelului în primul trimestru de sarcină, deoarece poate provoca avort spontan.



3. Mărarul - frunzele de mărar sunt bogate în vitaminele C, A, B2, B6, P, PP, calciu, potasiu, fosfor, fier, magneziu. Este important că toate aceste substanțe sînt ușor digerabile, sporesc hematopoieza. Această plantă are un efect dezinfectant în tractul gastro-intestinal și în sistemul genito-urinar. Are un efect benefic asupra sistemului respirator, susține ficatul, calmează sistemul nervos, ceea ce înseamnă că este util în caz de insomnie, scade tensiunea arterială și elimină edemele.



4. Coriandrul – accelerează digestia și elimină senzația de greutate după mîncare. Această plantă este extrem de utilă pentru activitatea sistemului cardiovascular și motilitatea intestinală slabă. Frunzele sale conțin o cantitate mare de caroten, acid ascorbic, vitaminele A, B1, B2, C, R.



Nu se recomandă utilizarea coriandrului în cantități mari, poate slăbi potența și perturba ciclul lunar, precum și provoca insomnie. Este important să știți că, coriandrul nu trebuie prelucrat termic.



5. Leurda a fost mult timp considerată un remediu bun pentru curățarea stomacului, stimulează funcția motorie a intestinelor și a stomacului. Normalizează metabolismul, previne acumularea de colesterol inutil, scade tensiunea arterială și are un efect anti-răceală. Leurda este utilă în cazul bolilor intestinale și infecțioase. Aceasta va ajuta la saturarea organismului cu vitamine și este recomandată ca mijloc general de întărire a organismului.



În bolile tractului gastro-intestinal, este mai bine să renunțați la utilizarea leurdei.



6. Măcrișul - îmbunătățește digestia, curăță ficatul, vindecă rănile și funcționează ca un bun agent hematopoietic. Decocturile și pulberile din rădăcini de măcriș s-au dovedit a fi bune în caz de diaree, colită, enterocolită, hemocolită. Decoctul din întreaga plantă este foarte eficient în caz de răceli.



7. Țelina - conține o cantitate mare de vitamina A, K și E, precum și vitamine din grupul B (tiamină și riboflavină), acid nicotinic, aminoacizi, uleiuri esențiale. Această compoziție face ca țelina să fie o plantă foarte utilă. Ea îndepărtează bine toxinele, are efect diuretic și laxativ, are un conținut scăzut de calorii, de aceea este adesea inclusă în dietele de slăbit.



8. Menta - stimulează activitatea creierului. Are un efect calmant, coleretic, analgezic, antiseptic și vasodilatator. În medicina populară, planta este utilizată pentru ameliorarea PMS, ca sedativ, ajută în caz de tuse și arsuri la stomac.



În cantități mari, menta este contraindicată bărbaților, deoarece are un efect negativ asupra potenței. De asemenea, nu este de dorit să fie utilizată în timpul sarcinii.