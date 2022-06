Produsele alcoolice energizante vor fi interzise prin lege

Băuturile alcoolice energizante vor fi interzise. Un proiect de lege în acest sens a fost votat de Parlament, în prima lectură.



Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice cu noţiunea ”băutură alcoolică energizantă” va fi modificată.



Proiectul aprobat în şedinţa de joi, 23 iunie, propune interzicerea fabricării şi circulaţiei producţiei alcoolice destinată consumului uman, la fabricarea căreia în calitate de materie primă este utilizată cofeina şi/sau alte substanţe tonifiante.



Potrivit autorilor, un grup de deputaţi ai Fracţiunii parlamentare „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, în prezent această categorie de produse nu este reglementată în legislaţia naţională, iar impactul negativ demonstrat al băuturilor energizante cu conţinut de alcool impune interzicerea fabricării şi circulaţiei acestor produse. „Produsul este destinat, din păcate, în primul rând tinerilor şi are impact negativ asupra sănătăţii lor. Totodată, documentul nu va afecta agenţii economici, or Republica Moldova nu este ţară producătoare, ci ţară importatoare”, a menţionat unul dintre autori, Alexandr Trubca. Deputatul a făcut o precizare că implementarea legii va afecta veniturile la bugetul de stat, dar a insistat că sănătatea tinerilor din ţara noastră are un cost net superior.



Proiectul a fost susţinut cu votul a 75 de deputaţi şi urmează a fi votat în lectura a doua.