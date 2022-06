Ce spun astrele azi, 24 iunie

Berbec

Se intrezaresc cheltuieli, mai ales in dupa-amiaza zilei. Pe de o parte, poti achizitiona diverse bunuri personale, la care visai de mult sau de care ai nevoie pe moment. Pe de alta insa, esti tentat sa faci cadouri celor dragi. Chiar daca veniturile tale sunt restrictionate deocamdata, un sprijin deosebit vei primi din partea cui nici cu gandul nu gandesti. Totusi, cheltuieste cu masura si lasa mofturile pentru zile mai bune.



Taur

Starile tale de spirit sunt fluctuante si cu greu ti se intra in voie. Esti emotiv si capricios. Tempereaza-ti reactiile si evita discutiile aprinse cu ceilalti. Spusele partenerului de viata sau a unui colaborator profesional iti pot reda imaginea fidelă a personalitatii tale pe care o afisezi astazi. Chiar daca iti displace ceea ce auzi, ar fi bine sa iei aminte. Ocupa-te mai mult de trupul si sufletul tau.



Gemeni

Aflarea unor informatii secrete din sfera profesionala te vor pune pe ganduri. Poate fi vorba despre salarizarea obtinuta in urma activitatii de la serviciu sau de schimbarea conditiilor de lucru. Detaseaza-te de forfota cotidiana si ingrijeste-te serios. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului renal, insa de mare folos ti-ar fi remediile naturiste. De evitat pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale.



Rac

Discutiile cu prietenii iti vor aduce lamuriri legate fie de copii, fie de persoana iubita. Ar fi bine sa tii cont de sfaturile primite si sa actionezi in consecinta. Deocamdată, se pare ca exista armonie in sfera relatiilor sentimentale, insa este o aparenta. De fapt, tu esti cel care isi schimba frecvent felul de a relationa cu ceilalti si dorintele vizavi de planurile comune cu ceilalti.



Leu

Ochii si urechile lumii sunt ațintite asupra ta. Se recomanda prudenta atat in relatiile cu sefii de la serviciu, cat si in relatiile cu alti oficiali din cercul socio-profesional in care iti desfasori activitatea de astazi. Exista un risc mare de gâlceavă si este dificil sa ajungeti la o intelegere comuna. Membrii familiei, confortul si linistea casei sunt remediile potrivite sufletului tau.



Fecioara

Prima parte a zilei este favorabila achitarii facturilor si relationarii cu institutiile financiare. Recomandabil este sa-ți verifici bugetul, documentele financiare si starea platilor pe care le ai de facut. Este posibil sa fii nevoit sa platesti daune de pe urma isprăvilor partenerului de viata, a unei rude sau a colaboratorilor profesionali. Pentru orele dupa-amiezei, rezerva-ti momente pentru vizionarea unei piese de teatru, a unui film sau pentru o lectura filozofica.



Balanta

Relatiile parteneriale îți vor da bătăi de cap in prima parte a zilei. Bine este sa fii ferm in toate tipurile de relatii si sa iti mentii termenii si conditiile de desfasurare a proiectelor sau activitatilor comune cu altii. Neplacerile din sectorul partenerial au rolul de a te ajuta sa intelegi ca unele colaborari merita finalizate definitiv. Miza poate părea mare deocamdata in treburile pe care le desfasori alaturi de altii.



Scorpion

La serviciu se contureaza multa forfota, insa si acasa deopotriva. Relatiile colegiale sunt tensionate, iar sefii te împovărează din ce in ce mai mult. Fereste-te de discutii aprinse si de spatii aglomerate. Gandirea si comunicarea sunt deficitare. Daca ai de semnat documente sau de tinut discursuri publice, alege-ti cuvintele cu grija si cere ajutorul unor apropiati la nevoie. Sanatatea este vulnerabila, asa incat acorda-i ingrijirile necesare.



Sagetator

In prima parte a zilei, gândurile iti vor zbura numai la cei dragi. Chiar daca in sectorul amoros exista neplaceri de multa vreme ai rabdare si incredere ca totul se defasoara in favoarea ta. Amuza-te cu o carte vesela, razi chiar si de tine si astfel starea ta de spirit se va imbunatati mult. Dupa-amiaza se pare ca vei solicitat la serviciu. Este vorba despre activitati care se vor desfasura pe termen lung.



Capricorn

Energia zilei îți favorizează dorința de a te distra si de a evada din cenușiul cotidian, alaturi de cei dragi. Acestia vor veni catre tine cu tot soiul de cereri si propuneri. Recomandabil este sa te ocupi pe indelete de aspectele comune cu aceștia. Planifică ieșiri la iarbă verde, activitati sportive sau plimbari prin magazinele preferate de toata lumea. Posibil sa apara si niscai tensiuni.



Varsator

Ziua este potrivita activitatilor domestice si dialogurilor cu membrii familiei. Din cand in cand, astrele iti reamintesc de copilul din forul tau interior, care trebuie lasat sa se joace. In dupa-amiaza acestei zile, delecteaza-te cu fotografiile din trecut, viziteaza o ruda draga sau pur si simplu lasa-ti macar gandurile sa zburde prin locurile placute in copilarie. Chiar daca emoțiile navalesc in sufletul tau, controleaza-te si bucura-te de tot ce te inconjoara.



Pesti

In preajma ta se vor strânge atat rudele, cat si prietenii apropiati. Pe deasupra, va trebui sa faci fata si treburilor de la serviciu, fie calatorind in scop profesional, fie lucrand documente si inscrisuri importante. Activitatile de astazi, incet, dar sigur iti pregatesc un teren nou pentru cariera profesională. Fii prudent in tot ce scrii sau decizi, pentru ca este mai dificil să-ți menții concentrate gandurile pe o anumita tema.