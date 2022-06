Universitățile din Republica Moldova au lansat noi programe de licență

Mai multe universități din Republica Moldova au lansat oferta pentru trei noi specialități: design, animație și producție multimedia. Noile profesii vor putea fi studiate la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, dar și la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice. Fiecare universitate va prelua componenta specifică specializării, transmite IPN.



Studenții la noile programe de licență îi vor avea drept profesori pe practicienii din domeniile animației, jocurilor și multimedia. Studenții vor avea cursuri și cu specialiști din companii globale (Crunchyroll, Sony) și universități internaționale (Centrul de antreprenoriat din cadrul Universității UC Berkeley).



Introducerea noilor specialități în programul de învățământ a fost posibilă cu asistența Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Un comunicat de presă al proiectului precizează că învățarea la aceste specialități presupune utilizarea activă a tehnologiilor și un format interactiv al cursurilor. Vârsta medie a angajaților din cele trei sectoare este de sub 35 de ani, iar salariile pentru un junior cu nivel începător sunt de 10-12 mii de lei, se arată într-un comunicat de presă.



„Universitățile din Republica Moldova vor educa specialiști de nouă eră pentru peste 20 de profesii în sectorul Createch, solicitate atât pentru piața națională, cât și internațională, printre care designer de sunet, producător, animator, programator VR/AR, designer UX/UI, modelare 3D etc. Animația, game design și new media sunt industriile cu cea mai rapidă creștere la nivel global din sectorul creativ. Republica Moldova are deja un sector creativ bine dezvoltat cu peste 2 000 de companii ce au avut în 2020 o cifră de afaceri de 150 milioane de dolari”, a precizat Doina Nistor, directoarea proiectului.



Aceste specialități au apărut în programul de admitere drept răspuns la cererea pieței de muncă. Game design, animația și multimedia înregistrează cele mai accelerate creșteri din sectoarele de divertisment. Valoarea industriei de jocuri în 2021 a fost de 180 de miliarde de USD, cu o creștere de 14,4% comparativ cu anul 2020, cea de animație va ajunge la valoarea de 642,5 miliarde USD până în 2030, iar new media cu o cifră de afaceri de 837 de miliarde de USD până în 2026, se arată în comunicat.