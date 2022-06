8 obiceiuri nesănătoase care dăunează inimii tale

Cu toții ne dorim o inimă sănătoasă. Însă nu toți facem și ceea ce trebuie pentru asta. Dovadă stau statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit cărora peste 17 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor cardiovasculare, iar în 2030 se va ajunge la un număr de peste 23 de milioane de decese, scrie health.com.



1. Mănînci carne roșie



Carnea roșie este bogată în grăsimi saturate, iar studiile demonstrează că alimentele procesate (bacon, hot dog etc.) sporesc riscul dezvoltării bolilor cardiovasculare, dar și al cancerului colorectal.



2. Nu-ți faci analizele regulat



O vizită la medic în fiecare an cel puțin, îți asigură o viziune de ansamblu a stării tale de sănătate. Diabetul, bolile cardiovasculare, accidentul vascular te omoară fără să-ți transmită înainte vreun mesaj. Tocmai de aceea au și primit denumirea de „criminalii muți”.



3. Fumezi sau trăiești lîngă un fumător



Țigările favorizează producerea cheagurilor de sînge, ceea ce înseamnă că sîngele nu mai ajunge la inimă și contribuie și la blocarea arterelor. Și chiar dacă tu însuți/însăți nu ești fumător, dar în familie există cineva căruia îi plac țigările, atunci ești la fel de expus. De altfel, nu mai puțin de 46.000 de fumători pasivi mor anual din cauza problemelor de inimă.



4. Întrerupi tratamentul



Presiunea ridicată a sîngelui este denumită și ucigașul tăcut pentru că nu este nici un simptom care să te anunțe că ai probleme. Și chiar dacă te simți bine acesta nu este un motiv pentru care să renunți la medicamente.



5. Nu consumi fructe și legume



Cele mai recomandate diete în cazul problemelor de inimă au la bază consumul de legume și fructe. Asta înseamnă că trebuie să consumi zilnic alimente precum: nuci, alune, migdale, cereale integrale, produse sărace în grăsimi și să eviți fast food-ul.



6. Ignori simptomele



În cazul în care urcai fără nici o problemă scările însă dintr-o dată ai rămas fără respirație, după doar cîteva mișcări, este timpul să mergi la medic. Este mai bine să îți faci griji degeaba decît să suferi un infarct.



7. Consumi sare în exces



Cu cît consumi mai multă sare cu atît crește presiunea sîngelui în artere, ceea ce reprezintă cea mai sigură cale către infarct.



8. Consumi prea multe calorii



Alimentele bogate în zahăr și grăsimi au foarte multe calorii, însă foarte puțini nutrienți pe care i-ar putea folosi organismul tău. Aceste calorii cresc riscul de obezitate și de diabet.