Veaceslav Valico: Îndemn toți iubitorii de muzică să vină în PMAN, pentru a permite organizarea concertului

Reprezentanții actualei guvernări amenință interpreții de talie internațională, care au ajuns la Chișinău ca să cânte duminică, în Piața Marii Adunări Naționale, în cadrul concertului dedicat Zilei Absolventului. În plus, polițiștii împiedică instalarea scenei în centrul capitalei. Organizatorul concertului, Veaceslav Valico, susține că dacă autoritățile nu încetează șantajul , presiunile și intimidările, va fi nevoit să cheme cetățenii să iasă în stradă, pentru a ajuta la instalarea scenei, astfel încât concertul dedicat tinerilor să aibă loc.



„Constat că actuala guvernare decide ce muzică trebuie să asculte cetățenii, ce interpreți au voie să cânte în PMAN, dacă se poate sau nu să fie organizate concerte în centrul capitalei, încălcând astfel Constituția și alte legi. De asemenea, artiștii care au făcut câteva escale ca să ajungă în Moldova, sunt sunați, se poartă diverse discuții cu ei pentru a-i speria. Le recomand celor emit astfel de decizii să se gândească foarte bine la ceea ce fac. Vă îndemn să nu depășiți liniile roșii. V-am spus și repet: Tancurile nu se tem de noroi, iar concertul va avea loc, indiferent de vreme”, a menționat Veaceslav Valico.



Activistul civic, Veaceslav Valico, mai spune că are toate actele necesare care permit organizarea concertului de duminică și că acțiunile poliției și a altor instituții de forță sunt ilegale.



„Pentru organizarea acestui concert, am adunat toate actele necesare, așa cum spune legea. Am depus cerere la Primărie, care a fost examinată de către reprezentanții a șapte instituții de profil, astfel încât concertul dedicat Zilei Absolventului să se desfășoare în mod legal, democratic. Am toate actele permisive pentru desfășurarea tuturor acțiunilor pe care trebuie să le întreprindem în vederea desfășurării acestui eveniment. Una dintre aceste proceduri este instalarea scenei în PMAN. Adineaori, în piață, au venit echipaje ale Inspectoratului Național al Poliției, care, conform unui ordin dat de sus, nu permite niciunei mașini cu echipamente tehnice să vină în piață. Dacă această situație va continua, voi fi nevoit să chem cetățenii să iasă în stradă, pentru a ajuta la instalarea scenei”, a menționat Veaceslav Valico.



Menționăm că, în această dimineață, la Chișinău au aterizat artiștii ruși Filip Kirkorov, David Manukyan, cunoscut cu numele de scenă Dava, precum și cântărețul Vanea Dmitrienko. Ulterior, după masă, în capitala Republicii Moldova a mai ajuns și renumitul interpret rus Egor Kreed. Artiștii au venit la Chișinău la invitația activistului civic Veaceslav Valico, pentru a susține un concert dedicat Zilei Absolventului. Conform programului, evenimentul urmează să aibă loc duminică, 19 iunie, începând cu ora 15:00.