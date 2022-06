Ce spun astrele azi, 17 iunie

Berbec

Dupa cateva zile cu tensiuni si agitatie, mai ales in sfera profesionala, astazi te bucuri de ipostaze frumoase, privesti cu mai mult optimism experientele din prezent si beneficiezi de compania agreabila a unor oameni interesanti. Este o zi buna si pentru aspiratii, proiecte sau relatii noi.



Taur

Luna in Varsator si aspectele ei armonioase aduc elemente de noutate in zona carierei. Nu e exclus sa faci o schimbare profesionala benefica sau sa aduci ceva nou intr-un proiect. De asemenea, se pot ivi oportunitati de castig pe termen lung, prin intermediul unei persoane care te apreciaza si te recomanda.



Gemeni

Asteapta-te la vesti bune venite de departe, raspunsuri favorabile sau intorsaturi benefice ale unor situatii ce tine de colaborari si parteneriate. Cei care sustin examene, participa la interviuri sau fac declaratii publice, sunt bine sustinuti si pot obtine rezultate remarcabile. De asemenea, este o si potrivita pentru a invata ceva nou.



Rac

Tu esti rasfatat astazi, mai ales din punct de vedere financiar si material. Luna frumos aspectata in Varsator le stimlueaza generozitatea si increderea celor cu care lucrezi. E posibil ca, in urma unor proiecte incepute mai demult si construite in timp, sa vina abia astazi castigul. De asemenea, poti beneficia de tot felul de avantaje si favoruri.



Leu

Ziua de astazi vine ca o rasplata in urma efortului depus in ultimele zile, mai ales in plan profesional. Luna in Varsator iti poate aduce o crestere a popularitatii, cunostinte si colaboratori noi, idei inedite, propuneri care te inspira. Din punct de vedere social, aceasta zi poate oferi experiente minunate, asa ca e momentul sa iesi in lume.



Fecioara

Nu-s chiar toate roz in viata ta, dar, cel putin la locul de munca, astazi esti pe val. In afara de faptul ca iti sunt apreciate ideile si ca poti imbunatati in mod uimitor o lucrare sau un proiect, astazi poti veni cu o solutie care sa-i scoata din incurcatura chiar si pe sefii tai. De asemenea, nu e exclus sa te alegi si cu un bonus in bani sau un cadou.



Balanta

Pentru tine, Luna in Varsator si ale ei aspecte iti stimuleaza optimismul, dorinta de a-ti impartasi sentimentele, increderea in viitor si in implinirea unor dorinte, entuziasmul si creativitatea. Cu alte cuvinte, este o zi frumoasa, daca stii sa te lasi dus de ceea ce simti si sa ignori orice gand pesimist.



Scorpion

Luna plasata in Varsator activeaza zona casei si familiei. Aspectele fiind frumoase, astazi e posibil sa primesti vesti bune de la cineva drag, sa ti se ofere un cadou sau sa sarbatoresti un eveniment fericit in familie. Este un prilej bun si pentru redecorarea casei sau pentru demersuri legate de schimbarea locuintei.



Sagetator

Luna aflata in zona comunicarii iti inlesneste demersurile care tin de documente, schimb de informatii, corespondenta sau deplasari. Pe parcursul zilei poti avea parte si de surprize placute sau schimbari pozitive in program. Este o zi favorabila si pentru cei care sustin examene sau se inscriu la un curs.



Capricorn

Pentru tine, contextul astral de astazi pune la cale evenimente fericite in zona finantelor si carierei. Fie descoperi metode de lucru mai eficiente si avantajoase, fie accepti o oferta buna sau te reprofilezi, cert este ca, intr-un fel sau altul, iesi in avantaj. Important este sa ai incredere in tine si in capacitatea ta de a descurca in orice situatie.



Varsator

Cum Luna se afla in zodia ta, iar aspectele sunt frumoase, astazi ai face bine sa te ocupi in special de tine, de nevoile sau proiectele tale. Sunt mari sanse sa fii auzit de cine trebuie, si sa primesti sprijin de unde te astepti mai putin. Este o zi potrivita si pentru a dedica timp unor activitati sau hobby-uri pe care le-ai tot neglijat si amanat.



Pesti

Pe tine, Luna in Varsator te indeamna sa fii discret, detasat de lumea exterioara si centrat in interior. Cu cat reusesti mai mult si mai des sa te detasezi si sa te lasi in voia curentului, cu atat mai multe experiente fericite vor aparea. Astazi poti primi ajutor providential, in situatii pe care pana mai ieri le considerai fara iesire.