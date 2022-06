11 alimente folositoare care dăunează organismului dacă sînt consumate la oră nepotrivită

Să fim sinceri, noi nu ținem cont tot timpul de oră, atunci cînd mai mîncăm o bucățică de ceva.



Pare că nu este nimic rău în aceasta. Uneori după mîncare simțim disconfort, flatulență, colici, iar după o perioadă apar și kilogramele în plus. De fapt nu este atît de simplu. Anumite alimente care nu au fost consumate la ora potrivită pot crea mari neplăceri. Însă nu vă faceți griji, de azi înainte veți ști cum să repartizați alimentele după orele zilei, iar organismul vostru doar va avea de cîștigat.



Care sînt orele potrivite sau nepotrivite pentru consumarea diferitelor produse



1. Brînză de vaci



Ora potrivită – la amiază · ajută la digestie · ameliorează funcțiile tractului intestinal



Ora nepotrivită – seara · nu se recomandă consumarea acestui produs, dacă sînteți predispus la răceli · favorizează formarea mucoasei



2. Orez



Ora potrivită – la amiază · pe timp de zi metabolismul este mult mai activ, ceea ce ne permite să ardem toate caloriile



Ora nepotrivită – seara · contribuie la creșterea greutății



3. Mere



Ora potrivită – dimineața · datorită conținutului de fibre (pectină) merele contribuie la o bună funcționare a tractului intestinal și previn constipațiile · pectina înlătură celulele cancerigene



Ora nepotrivită – seara și înainte de culcare · aciditatea naturală provoacă aciditate ridicată și un disconfort în stomac · pectina va suprasolicita sistemul digestiv pe timp de noapte



4. Dulciuri



Ora potrivită – dimineața · insulina, care este produsă de organismul nostru, dimineața se luptă mai bine cu zahărul · toată ziua aveți posibilitate să ardeți caloriile



Ora nepotrivită – seara · zahărul condiționează acumularea kilogramelor în plus · zahărul poate avea un efect iritant asupra sistemului digestiv, ceea ce duce la tulburări de somn



5. Banane



Ora potrivită – la amiază · datorită conținutului bogat de fibre, bananele ajută la o bună digestie · bananele sînt antiacizi naturali (reduc aciditatea), neturalizează arsurile gastrice



Ora nepotrivită – seara tîrziu · pot provoca răceli și acumulare de mucoasă · dacă sînt mîncate pe stomacul gol, ele pot provoca disfuncții ale acestuia din cauza conținutului ridicat de magneziu



6. Carne



Ora potrivită – la amiază · carnea este un produs care se digeră greu · datorită conținutului ridicat de proteine contribuie la creșterea puterii fizice și îmbunătățește capacitatea de concentrare



Ora nepotrivită – seara · dacă mîncați pe noapte produse bogate în proteine, acestea au un efect de greutate asupra sistemului digestiv și provoacă dereglări de somn



7. Leguminoase



Ora potrivită – seara · bogate în fibre bobul, fasolea și lintea ajută la digestie și scad nivelul de colesterol · cercetările au demonstrat că acestea contribuie la un somn bun



Ora nepotrivită – dimineața · dacă leguminoasele, bogate în fibre, sînt consumate dimineața sau ziua, riscați să dereglați apetitul și respectiv veți consuma calorii în plus



8. Nuci



Ora potrivită – seara · conțin substanțe nutritive, inclusiv grăsimi Omega-3 și antioxidanți· s-a demonstrat că sînt benefice pentru creier



Ora nepotrivită – dimineața/la amiază/noaptea · în acest timp nucile vor aduce cele mai puține beneficii organismului



9. Smochine și caise



Ora potrivită – dimineața devreme · accelerează metabolismul · stimulează sistemul digestiv



Ora nepotrivită – seara · provoacă indigestie și flatulență



10. Cașcaval



Ora potrivită – dimineața devreme · pentru unii vegetarieni acest produs este un foarte bun substituent al cărnii · în cantități moderate previne acumularea de kilograme în plus și balonările



Ora nepotrivită – seara· greu de digerat, cașcavalul poate duce la indigestie și la acumularea de kilograme în plus



11. Lapte



Ora potrivită – pe noapte · laptele cald calmează organismul și îmbunătățește somnul



Ora nepotrivită – dimineața · dacă nu este urmat de efort fizic semnificativ, atunci laptele este greu de digerat și poate schimba programul meselor



Un astfel de program divers au alimentele și organismul nostru. Desigur, nimeni nu poate să ne impună să facem anume așa, însă cine este preîntîmpinat, este înarmat. Fiți sănătoși! “Conținutul articolului este doar informativ și nu poate fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, vă recomandăm să consultați un medic specialist.”