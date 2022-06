Ce se întîmplă dacă mănînci căpșuni în fiecare zi

În copilărie, mamele ne-au spus că în timpul sezonului trebuie să mîncăm ... o găleată de căpșuni, deoarece conțin multe vitamine și sînt bune pentru sînge. Ce se întîmplă dacă mănînci o boabă în fiecare zi?



Căpșunile proaspete sau congelate sînt acum disponibile pe tot parcursul anului. Și, deși cel mai delicios și sănătos este cel care se coace în condiții climatice naturale, sub soarele strălucitor și pe timp cald, dacă doriți, puteți și ar trebui să includeți căpșuni în dieta dvs. cît mai des posibil, deoarece acestea nu sînt doar gustoase , dar și incredibil de sănătos. Ce se întîmplă cu corpul dacă mănînci căpșuni în fiecare zi?



Mulți oameni adoră căpșunile pentru gustul lor dulce-acrișor și aroma specială, dar sînt, de asemenea, un produs dietetic excelent, cu o compoziție unică de substanțe biologic active, vitamine și minerale care au un efect benefic asupra organismului.



NORMALIZAREA GREUTĂȚII



Cînd vine sezonul căpșunilor, este greu să te oprești și să nu mănînci dacă nu o găleată, atunci tot ce există. Dacă nu există probleme de sănătate, pe care le vom discuta mai jos, de asemenea, nu vă puteți face griji cu privire la supraponderalitatea. Căpșunile sînt sărace în calorii și au 90% apă. 100 de grame conțin doar 32 kilocalorii, are un indice glicemic scăzut - aproximativ 40 de unități, nu dă salturi ascuțite ale glicemiei. Și datorită conținutului ridicat de pectine (polizaharide care practic nu sînt absorbite în organism), absorbția zahărului încetinește. De aceea, cu moderatie (nu in fiecare zi), nu este contraindicat nici macar pacientilor care sufera de diabet zaharat de tip II si obezitate.



Un alt avantaj al boabelor roșii este că inhibă absorbția grăsimilor din sistemul digestiv și are un efect diuretic ușor, ameliorînd umflăturile. Și fibra - există o mulțime de ea în pulpă - dimpotrivă. accelerează activitatea motorie a intestinelor și curăță corpul de toxine și toxine.



Mulți oameni reduc aciditatea naturală a căpșunilor cu zahăr, dar acest lucru nu merită făcut, cum ar fi fierberea sau prepararea unui compot din el - valoarea sa nutritivă va crește semnificativ. Este mai bine să planificați un desert cu fructe de pădure între mese – ca gustare sau la începutul mesei ca salată. Apoi, pectina va funcționa ca un absorbant natural și nu va permite grăsimilor, colesterolului și altor substanțe toxice să fie complet absorbite în sînge. Căpșunile se potrivesc bine cu produsele din lapte fermentat – brînză de vaci, smîntînă, chefir.



CONSOLIDAREA IMUNITĂȚII



Căpșunile conțin multe vitamine și minerale, dar mai ales - pînă la 80 mg la 100 de grame - de vitamina C, unul dintre cele mai importante elemente implicate în toate procesele și sistemele corpului, inclusiv sistemul imunitar. Apropo, căpșunile conțin de multe ori mai mult acid ascorbic decît lămîile.



Între timp, datorită vitaminei C, corpul nostru combate bacteriile și virusurile, se produc limfocite și interferoni. Acidul ascorbic are efecte antiinflamatorii și de vindecare a rănilor și participă la reacții la sinteza hormonilor, iar protecția anti-stres este, de asemenea, rezultatul acțiunii vitaminelor. În același timp, acidul ascorbic este o substanță solubilă în apă, este ușor excretat din organism și nu există riscul de a obține o supradoză de vitamine, spre deosebire de vitaminele artificiale.



PREVENIREA BOLILOR DE INIMĂ



Ar fi greșit să spunem că căpșunile rezolvă probleme de sănătate. Nutriția este doar o parte a sistemului de prevenire a bolilor, iar fructele de pădure proaspete sînt o sursă bună de elemente valoroase. Datorită acestora, procesele sînt normalizate și bunăstarea se îmbunătățește.



De exemplu, căpșunile sînt bogate în oligoelemente, inclusiv antocianine, potasiu și mangan, acid folic, care sînt esențiale pentru sistemul cardiovascular: ajută la reglarea tensiunii arteriale și a contractilității miocardice, previn dezvoltarea hipertensiunii arteriale, aterosclerozei și reduc riscul apariției boli coronariene, accident vascular cerebral, îmbunătățesc starea vaselor de sînge și sînt responsabile de hematopoieza adecvată. Deci, despre beneficiile căpșunilor pentru sînge, mamele noastre au avut dreptate.



ÎNTĂRIREA SISTEMULUI OSOS



Manganul este responsabil pentru această funcție. Odată cu lipsa acestui oligoelement, se dezvoltă fragilitatea țesutului osos, în special această problemă se referă la vîrstnici. Mai multe alte componente contribuie la conservarea densității minerale a manganului - calciu, zinc și cupru. Și toate se găsesc în cantități diferite în căpșuni.



ACȚIUNE ANTIOXIDANTĂ



Antioxidanții sînt molecule care protejează organismul de daunele radicalilor liberi. Radicalii liberi sînt produse reziduale ale celulelor, ei apar ca urmare a oxidării. Cu cît sînt mai mulți radicali liberi, cu atît este mai mare riscul de apariție a tumorilor maligne, a altor boli și chiar crește rata de îmbătrînire.



Alimentele bogate în antioxidanți sînt benefice pentru funcționarea creierului, a sistemului nervos și pentru prevenirea bolii Alzheimer. Pentru a vă ajuta corpul să suprime puțin inflamația, mîncați căpșuni în mod regulat, unul dintre antioxidanții naturali de top ai naturii.



Elementele biologice conținute în căpșuni sînt eficiente pentru păstrarea tinereții și frumuseții. De exemplu, o boabă conține multă vitamină C, așa cum am spus deja, precum și seleniu și vitamina E. Aceste componente afectează starea pielii, a părului și a unghiilor. Iar acidul ellagic promovează producția de colagen și protejează pielea de fotoîmbătrînire.



ÎMBUNĂTĂȚEȘTE SISTEMUL DE REPRODUCERE



Nu degeaba detaliile picante din viața personală sînt numite „căpșuni”. Căpșunile s-au dovedit a fi funcționale - au un efect pozitiv asupra sănătății femeilor și asupra libidoului masculin. Nu degeaba, pentru serile romantice, iubitorii se aprovizionează cu fructe de padure parfumate cu șampanie, iar în Franța există chiar o tradiție de a trata proaspăt căsătoriții cu supă cremă de căpșuni. Este vorba despre zinc, care se află în căpșuni și căpșuni și al altor ingrediente utile.



ȘI CINE NU POATE MÂNCA CĂPȘUNI?



-Din păcate, chiar și un astfel de produs util are contraindicații. O porție de căpșuni (150 de grame) conține aproximativ 10 grame de zaharuri. Prin urmare, în timpul sezonului, puteți, desigur, să mîncați mai mult decît de obicei, nu mai mult de jumătate de kilogram de fructe de padure, altfel depășiți aportul zilnic de zahăr.



-Căpșunile sînt alergene și sînt o cauză frecventă a alergiilor alimentare. Prin urmare, cei care au predispoziție la alergii ar trebui să fie atenți să mănînce boabele, iar cînd apar primele reacții (roșeață a pielii, mîncărime, dureri abdominale etc.), consultați un medic.



-Acizii organici din căpșuni pot irita epiteliul tractului gastro-intestinal. Persoanele care suferă de gastrită, gastroduodenită, ulcer duodenal sau ulcer gastric ar trebui, de asemenea, să amîne desertul dulce.



-Nu se recomandă includerea căpșunilor în dietă pentru persoanele cu antecedente de boli articulare. Sucul de căpșuni poate contribui la durerea gută.