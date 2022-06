Ce spun astrele azi, 14 iunie

Berbec

Poate ca esti mult prea precaut, astazi. De aici si multitudinea de ocazii ratate - ocazii de a invata ceva nou si de a te dezvolta in consecinta. Este posibil ca actiunile celor din jur sa iti trezeasca niste emotii launtrice de care habar nu aveai ca esti capabil. Apara-ti interesele, dar nu exagera, pentru ca risti sa faci rau altora, fara a-ti da seama si fara intentie.



Taur

Nu te grabi sa actionezi; rezerva-ti saptamana care vine pentru acest lucru. In principiu, ziua de astazi ar fi bine daca ai petrece-o in compania unor prieteni foarte buni sau a fratilor/surorilor. In alta ordine de idei, foarte posibil este ca banii sa vina la tine prin intermediul persoanei iubite. Cauta si solutii alternative pentru o crestere a bugetului.



Gemeni

Fortat de imprejurari sa iti reevaluezi nu doar relatia in care esti implicat, ci si parteneriatele sau asocierile de afaceri, reusesti cu usurinta sa afli acele raspunsuri de care ai nevoie pentru a avansa, desi numai de ganduri negre sau complexe nu aveai chef. Nu te preface ca totul este perfect asa cum este; te-ai minti pe tine insuti. Pregateste-te pentru schimbare.



Rac

Se pare ca ii inspiri pe toti, astazi; tu esti persoana de care este nevoie pentru ca cei din jur (si in special cei de la locul de munca) sa se simta fericiti. Buna ta dispozitie este ca un nectar si zambetul tau deschide usi ale sufletelor. Cu toate acestea, daca simti ca ceva rau este pe cale sa se intample, alege sa privesti in viitor; nu mai ai motive de tristete asa cum ai avut pana acum.



Leu

Iti doresti ca, in relatia ta, lucrurile sa se dezvolte din ce in ce mai bine si mai frumos? Sau, esti indragostit si simti ca trebuie sa faci primul pas? In aceasta zi poti urma orice fel de gand constructiv pe care il ai. Este o zi a bucuriei si a implinirii - cel putin, asa ar trebui sa fie, pentru tine. Si, orice ai alege, asculta-ti sufletul si intuitia. Logica nu este un prieten de nadejde, nu astazi, cel putin.



Fecioara

O zi in care ai tendinta de a-ti lua viata mult prea in serios. Poate ca ar trebui sa razi ceva mai mult si sa te linistesti, zambind alaturi de cei dragi, nicidecum facandu-ti probleme pentru situatii aparent problematice, a caror rezolvare nu iti este, inca, la indemana. O zi in care este mai important sa stii unde vrei sa ajungi decat ceea ce ai de facut pentru a reusi sa ajungi acolo.



Balanta

Probabil ca astazi vei avea de-a face cu o multitudine de situatii contradictorii, indicat fiind sa ramai detasat de acestea. Aminteste-ti ca din toate avem cate ceva de invatat. Orice abordare ai alege, aceasta trebuie sa fie cat mai practica posibil. Si da, intr-adevar, nu poti rezolva toate problemele pe care le intalnesti sau care exista in lume, de unul singur.



Scorpion

Toate emotiile tale interioare, toata suferinta pe care ai avut-o, pana acum, pot razbi asemeni unui vulcan in aceasta zi, in ceea ce te priveste. Cu toate acestea, insa, multe se pot realiza daca tragi aer in piept, inainte de a decide sa actionezi, in vreun fel. Evita sa mai depinzi de parerile altora si ia-ti inapoi toata energia din trecut.



Sagetator

Ai tendinta de a-ti urmari si asculta mai mult instinctele decat bunul simt si masura in toate. De aici si sfatul de anu te retrage din compania celor care-ti sunt dragi, doar pentru ca totul nu decurge asa cum tu vrei sau cum ti-ai propus. Fii deschis si lasa-te in voia Lui, a Celui de Sus, pentru ca surprize frumoase iti sunt rezervate, aici, in aceasta lume.



Capricorn

O zi in care iti este recomandat sa pasesti pe crestele inalte si taioase, ale muntilor, cu eleganta unei balerine, evitand sa te uiti inapoi, in trecut; riscul de cadere este crescut. Multe sunt cele care iti sunt aduse la suprafata, astazi, realizand cam ce anume ai facut gresit, pana acum si care este drumul pe care, de acum incolo, trebuie sa il urmezi. Pastreaza-ti inima pura si sufletul linistit.



Varsator

Cam tot ceea ce astazi se intampla are legatura fie cu prietenii tai sau cu anturajul in care te afli, fie cu planurile de viitor pe intentionezi a le face. In acelasi timp, semne si informatii primesti pe toate "canalele" de comunicare, doar de tine depinde pe care dintre acestea il retii. De aici si sfatul de a-ti pastra mintea limpede si atentia concentrata pentru cat mai mult timp.



Pesti

Se pare ca, cel putin la prima vedere, ai parte de o zi excelenta pentru afaceri. Dominat de hotarari luate cu ceva timp in urma, nu vrei sa mai ramai in spatele altora pentru nimic in lume. Nu conteni a-ti urma visele; cat de curand vestile bune si sansele de a obtine ceea ce ti-ai propus se vor inmulti.