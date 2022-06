Microplastice, descoperite pentru prima dată în zăpada proaspăt căzută din Antarctica. „Este incredibil de trist”

Cercetătorii de la Universitatea din Canterbury au publicat primul studiu din lume care confirmă descoperirea de microplastice în zăpada proaspătă din Antarctica.



Cei mai mulți oameni văd Antarctica ca pe un loc relativ neatins, însă un nou studiu a dezvăluit pentru prima dată prezența microplasticelor – bucăți de plastic mult mai mici decât un bob de orez – în zăpada proaspăt căzută din Antarctica.



Aceste descoperiri, publicate în revista științifică The Cryosphere, aduc în lumină o amenințare gravă pentru Antarctica. Cercetările au constatat că microplasticele au un impact negativ asupra sănătății mediului (limitând creșterea, reproducerea și funcțiile biologice generale ale organismelor, precum și implicații negative pentru oameni).



La o scară mai largă, prezența particulelor de microplastic în aer are potențialul de a influența clima prin accelerarea topirii zăpezii și a gheții. Alex Aves, doctorand al Universității din Canterbury, a colectat probe de zăpadă de pe platoul de gheață Ross din Antarctica la sfârșitul anului 2019, în cadrul Certificatului postuniversitar de studii antarctice al Gateway Antarctica, scrie Phys.org.



Prezența microplasticelor în aer favoriează accelerarea topirii zăpezii și a gheții



La momentul respectiv, existau puține studii care să investigheze prezența microplasticelor în aer și nu se știa cât de răspândită era această problemă.



„Când Alex a călătorit în Antarctica în 2019, am fost optimiști că nu va găsi microplastice într-o locație atât de virgină și îndepărtată”, spune profesorul în Fizica Mediului, Dr. Laura Revell. În plus față de locurile mai îndepărtate, „i-am cerut să colecteze zăpadă de pe drumurile de la Baza Scott și de la Stația McMurdo, astfel încât să aibă cel puțin câteva microplastice de studiat”.



Din păcate, a devenit rapid evident că existau particule de plastic și în fiecare probă din siturile îndepărtate de pe platforma de gheață Ross și că descoperirile vor avea o importanță globală. Aves, care a absolvit recent un masterat de studii antarctice cu distincție, spune că descoperirile sale sunt șocante.



„Este incredibil de trist, dar găsirea de microplastice în zăpada proaspătă din Antarctica evidențiază amploarea poluării cu plastic chiar și în cele mai îndepărtate regiuni ale lumii. Am colectat probe de zăpadă din 19 situri din regiunea Insulei Ross din Antarctica și am găsit microplastice în toate acestea”.



Poluarea cu plastic, existentă chiar și în cele mai îndepărtate regiuni ale lumii



Aves a analizat eșantioane de zăpadă folosind o tehnică de analiză chimică pentru a identifica tipul de particule de plastic prezente. Particulele de plastic au fost, de asemenea, analizate la microscop pentru a stabili culoarea, dimensiunea și forma lor – toate acestea fiind informații de observație importante pentru lucrările viitoare.



Lucrarea a constatat o medie de 29 de microparticule de plastic pe litru de zăpadă topită, ceea ce este mai mare decât concentrațiile marine raportate anterior din împrejurimile Mării Ross și din gheața marină din Antarctica.



Lângă bazele științifice de pe Insula Ross, Baza Scott și Stația McMurdo, cea mai mare stație din Antarctica, densitatea microplasticelor a fost de aproape 3 ori mai mare, cu unele concentrații similare cu cele găsite în resturile ghețarilor italieni. Au fost găsite 13 tipuri diferite de plastic, cel mai frecvent fiind PET, utilizat în mod obișnuit la fabricarea sticlelor de băuturi răcoritoare și a hainelor.



Au fost examinate posibilele surse de microplastice. „Modelarea atmosferică a sugerat că este posibil ca microplasticele să fi călătorit mii de kilometri prin aer, însă este la fel de probabil ca prezența oamenilor în Antarctica să fi stabilit o amprentă de microplastice”, spun cercetătorii.