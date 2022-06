Noi dezvăluiri despre procurorul general al R. Moldova. Ar fi şantajat şeful unei companii de stat în schimbul unor favoruri. Ex-deputat: Trebuie suspendat din funcţie

Fostul director al companiei de stat MoldATSA, Sorin Stati, a făcut noi dezvăluiri despre procurorul general interimar, Dumitru Robu. Dezvăluirile se referă la activitatea lui Robu din anul 2008, pe când acesta activa în calitate de procuror în Procuratura de Transport.



Sorin Stati a mărturisit că, în acea perioadă, Dumitru Robu, alături de procurorul Roman Clim, fiul judecătorului Eugen Clim, de la Curtea de Apel, i-au deschis lui şi unor persoane din conducerea aviaţiei moldoveneşti mai multe dosare penale, pentru ca ulterior să le claseze în schimbul unor favoruri.



De exemplu, potrivit lui Stati, soţia lui Dumitru Robu, Diana Robu, a fost angajată la MoldATSA. Sorin Stati recunoaşte că a greşit atunci când a cedat presiunilor şi a acceptat să o angajeze pe Diana Robu în companie, deşi aceasta nu avea nici studii, nici experienţa necesară, însă dânsul susţine că nu avea de ales, deoarece cei doi procurori l-ar fi şantajat. Mai mult, Robu ar fi cerut pentru soţia sa un birou care să aibă scaun din piele şi aer condiţionat.



Stati a anunţat că va depune o sesizare la Consiliul Superior al Procurorilor, în speranţa că va fi efectuată o investigaţie privind activitatea şi integritatea procurorului general interimar. În plus, el a adăugat că în sesizare va mărturisi despre mai multe pretinse ilegalităţi făcute de Robu, pe care ulterior le va prezenta opiniei publice.



Întrebat de ce a făcut aceste dezvăluiri abia acum, Sorin Stati a explicat că nu a vrut să atace guvernarea PAS în perioada în care aceştia abia preluase puterea, însă acum i-ar fi crăpat răbdarea, în situaţia în care lucrurile în justiţie nu se schimbă. „Era o perioadă complicată, o perioadă de tranziţie, nu am mai venit cu informaţii suplimentare, cu toate că erau multe gafe, probleme”, a spus Stati.



De asemenea, Sorin Stati a comunicat că l-a anunţat şi pe ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, încă în noiembrie 2021, despre pretinsele ilegalităţi comise de Dumitru Robu, însă nu a primit un răspuns şi nici acţiuni nu ar fost întreprinse în acest sens de către Litvinenco.



Expertul în drept constituţional, Teodor Cîrnaţ, s-a arătat surprins că, deşi Litvinenco a fost înştiinţat despre activitatea lui Robu, ministrul nu e întreprins nicio acţiune în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor.



Cîrnaţ susţine că Litvinenco era obligat să informeze Consiliul Superior al Procurorilor despre acest caz pentru ca informaţiile să fie verificate „fiindcă vizează funcţia de procuror general interimar”.



„Dacă nu a pus în discuţie, dacă nu a verificat această informaţie, înseamnă că a protejat personalitatea lui Robu, fiindcă candidatura la funcţia de procuror general interimar a fost prezentată de Litvinenco, anume a lui Robu, pe criterii politice. Domnul Robu exercită funcţia de procuror general pe criterii politice, fără niciun concurs”, a declarat Cîrnaţ.



Fostul deputat comunist, Grigore Petrenco, consideră că Dumitru Robu trebuie să-şi dea demisia dacă se adeveresc acuzaţiile lansate de Sorin Stati.



„Eu cred că el trebuie să-şi dea demisia atunci când a apărut video-ul cu număratul banilor, dar a fost atunci protejat. Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să se autosesizeze ca domnul Robu să fie suspendat pe această perioada când va fi investigat acest caz. Noi am văzut exemplul Stoianoglo, el a fost imediat suspendat”, a declarat Petrenco.



Procuratura încă nu a comentat acuzaţiile aduse de către Sorin Stati.