Studiu: Luînd prînzul la o anumită oră puteți pierde rapid în greutate

Eficacitatea pierderii în greutate depinde de ora la care se ia prînzul, concluzionează nutriționiștii în urma unui studiu la care au participat 420 de voluntari.



Nutriționiștii de la Spitalul Brigham din SUA au împărțit participanții în două grupuri și le-au creat aceleași condiții pentru puritatea experimentului: cantitatea de alimente consumate, nutrienți, numărul de ore de somn, activitate fizică, etc.



Diferența a fost doar în oara la care se lua prînzul: un grup lua masa pînă la ora 15:00, iar celălalt pe la ora 16:00.



Ca urmare, nutriționiștii au descoperit că, dacă se lua masa pînă la ora 15:00, se putea pierde în greutate mai repede și mai eficient.



In plus, un astfel de regim de masă reduce semnificativ riscul de a dezvolta diabet zaharat și a acumula kilograme în plus.